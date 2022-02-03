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Общество3 февраля 2022 8:37

Архангельский ЦБК наладит производство картона из вторсырья

Холдинг Pulp Mill Holding развивает на своих предприятиях циклическую биоэкономику
Ксения БОГДАНОВА
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Архангельский ЦБК собирается установить на своей промышленной площадке первую машину по выпуску макулатурного картона. Фото: пресс-служба АЦБК.

Архангельский ЦБК собирается установить на своей промышленной площадке первую машину по выпуску макулатурного картона. Фото: пресс-служба АЦБК.

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат наладит производство новой экологичной продукции: предприятие собирается установить на своей промышленной площадке первую машину по выпуску макулатурного картона (КДМ-4). Оборудование будет перерабатывать вторичное волокно, выпуская до 400 тысяч тонн продукции в год. Решение о запуске под брендом Архангельского ЦБК новой продукции, отвечающей актуальным экологичным трендам рынка, принял владелец предприятия - австрийская Группа компаний Pulp Mill Holding GmbH. Таким образом холдинг создаст циклическую биоэкономику всех своих российских производств.

По словам представителей Архангельского ЦБК, решение о создании нового производства на базе переработки вторичного сырья было принято в рамках экологической корпоративной повестки компании.

- Эффект от использования вторсырья - долгосрочный, мы отдаем себе отчет в том, что недостаточно рациональное отношение к природным ресурсам будет равнозначно уходу с рынка, - подчеркнул директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак. - В целом, сегодня био-рефайнинг – глобальный тренд, которому мы намерены соответствовать.

Предприятие собирается производить макулатурный картон из вторичного волокна как для собственных нужд (он будет использоваться в гофропроизводстве АО «АРХБУМ»), так и для реализации всем потребителям этой продукции. Комбинат наладит выпуск тестлайнера (двухслойного картона, изготавливаемого из 100 % высококачественных переработанных макулатурных волокон) и флютинга (гофрированного картона). Эта продукция будет ориентирована преимущественно на внутренний рынок. После запуска нового направления мощность Архангельского ЦБК по производству тарного картона составит более одного миллиона тонн продукции в год.

Напомним, Ахрангельский целлюлозно-бумажный комбинат – одно из старейших предприятий России по производству бумаги и картона. Завод был основан в 1940 году. Комбинат разработал программу повышения экологической эффективности предприятия, одобренную Минпромторгом РФ. Она содержит более 20 мероприятий природоохранного назначения, включая модернизацию производства и внедрение новых технологий. Инвестиции компании в экологическую программу составят 18,2 миллиардов рублей. В 2022 году предприятие собирается реализовать 8 пунктов своей экологической программы, инвестировав в модернизацию производства 5,8 миллиарда рублей. Реконструкция поможет уменьшить объем сточных вод и снизить выбросы в атмосферу.

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