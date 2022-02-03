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3 февраля 2022 8:52

«Защита прав людей — это моя стихия». Наталья Поклонская рассказала чем будет заниматься в Россотрудничестве

Наталья Поклонская пообещала на новом посту применять весь свой российско-украинский опыт
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
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Наталья Поклонская в студии Радио "Комсомольская правда".

Наталья Поклонская в студии Радио "Комсомольская правда".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назначение на должность главы Россотрудничества - это «возможность работать для людей и страны», заявила в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» Наталья Поклонская.

- Права людей, мир, безопасность… я всегда все защищала и отстаивала, несмотря ни на что. Поэтому работать в части защиты прав людей, в данном случае соотечественников за рубежом, в том числе и на Украине — это моя стихия. Конечно, на новой должности я буду применять свой российско-украинский опыт, - заявила она. При этом пообещала, что будет «стараться оправдать доверие».

Собственно защиту прав соотечественников Поклонская и назвала своей первостепенной задачей, «а дальше руководитель распределит обязанности», - отметила бывший прокурор.

О том, что Владимир Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества стало известно в среду вечером. Указ об этом за подписью президента появился на портале нормативных правовых актов.

В октябре прошлого года президент назначил Поклонскую послом в республике Кабо-Верде. Тогда он сказала, что она «добивалась того, чтобы пойти работать по дипломатической линии. Училась в Дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел». Но уже в январе стало известно, что бывшая прокурор Крыма и депутат не поедет на острова «по личным обстоятельствам».

Политика: В ВЕРХАХ
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