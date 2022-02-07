В России представили Huawei MateBook 16 – первый широкоэкранный ноутбук с сертифицированной цветопередачей

В эпоху удаленки важнейшим из гаджетов для нас является ноутбук. На рынке нет недостатка в предложениях, но, тем не менее, пользователи не прекращают поиски устройства, в котором их желания и потребности совпадали бы с техническими возможностями производителей.

Инженеры Huawei, кажется, приблизились к этому Святому Граалю умной электроники и представили флагманский ноутбук Huawei MateBook 16, где технологии достигли новой ступени совершенства.

Экран под широту русской души

В Россию Huawei MateBook 16 придет в хорошо знакомом оттенке–полюбившемся пользователям космическом сером. Под надежным металлическим корпусом (толщина 17,8 мм при небольшом для подобной модели весе в 1,99 кг) скрыта современная начинка.

Самая заметная фишка нового ноутбука – яркий и широкий 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2,5K. Это доминирующий стандарт изображения для цифровых кинематографических систем: качество картинки удовлетворит запросы любителей визуальных эффектов. Экран занимает 90% фронтальной поверхности и имеет соотношение сторон 3:2. Такой формат удобен для просмотра фильмов и игр и подходит для офисной работы. Если вам приходится иметь дело с документами, то большая часть контента по вертикали будет находиться перед глазами. Не надо постоянно скроллить страницу вверх-вниз (как это приходится делать на дисплее с соотношением сторон 16:9). Вы получаете полную, а не усеченную картинку.

Экран Huawei MateBook 16 отображает 1,07 миллиарда оттенков, покрывая 100% цветовой палитры стандарта sRGB. Это первое устройство в своем классе, где стабильность и точность цветопередачи сертифицированы немецкой компанией TÜV Rheinland.

Больше преимуществ – низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания. Это бережет ваши глаза и создает комфортные условия, если приходится работать ночью.

А ты такой холодный, как айсберг в океане…

Huawei MateBook 16 задуман, как универсальный и эффективный инструмент для выполнения самых разных задач. Ресурсы ноутбука рассчитаны так, чтобы служить студенту и программисту, дизайнеру и блогеру, менеджеру-трудоголику и увлеченному геймеру. Сердце MateBook 16 –энергоэффективный 7-нанометровый процессор AMD Ryzen™ 5800H. Даже в минуты пиковой нагрузки он будет оставаться холодным и продуктивным. Загрузите Huawei MateBook 16 работой с тяжелыми мультимедийными файлами или запустите компьютерную игру с качественной графикой – вы не услышите натужного шума вентиляторов и не почувствуете, как гаджет превращается в раскаленный утюг.

Эффективно отводит тепло от процессора и обновленная бесшумная система охлаждения Huawei Shark Fin (два вентилятора диаметром более 75 мм, двойные тепловые трубки, воздухозаборник шарнирной конструкции).

А если вам нужно переключиться в режим максимальной производительности (например, для запуска мощных профессиональных программ), это легко сделать с помощью горячих клавиш Fn+P. Система охлаждения перейдет в форсированный режим с теплоотводом до 54 Вт. Повторное нажатие горячих клавиш вернет ноутбук в сбалансированный формат работы, который позволяет экономно расходовать энергию аккумулятора.

О подзарядке я подумаю завтра

Какое качество вы прежде всего цените в ноутбуке? По данным исследований BrandPulse, в 2021 году 86% пользователей считали, что хороший лэптоп должен отличаться высокой автономностью.

Исходя из такого выбора, инженеры оснастили MateBook 16 мощным аккумулятором ёмкостью 84 Вт×ч, который позволяет работать без подзарядки в течение всего дня. Полного заряда батареи должно хватить на 12,5 часа беспрерывного воспроизведения видео в формате 1080 р.

Ноутбук получил универсальный адаптер питания мощностью 135 Вт. Всего за 15 минут он заряжает Huawei MateBook 16 энергией, которой хватит на 3,5 часа работы. Адаптер совместим не только с ноутбуком, но и с другими фирменными устройствами (смартфонами и планшетами).

Дополнительные преимущества для удобства пользователя

— В кнопку питания Huawei MateBook 16 встроен сканер отпечатка пальца, как и во всех современных ноутбуках бренда. С одной стороны это надежная защита устройства, с другой – комфортный вход в систему одним касанием.

— Потрясающе объемное звучание обеспечивает фронтальная стереосистема с двумя динамиками. Вы услышите каждую ноту любимой музыкальной композиции и аудио эффекты захватывающего фильма.

— Huawei MateBook 16 идеально подходит для онлайн-конференций и видеозвонков. Двойной микрофон с умным шумоподавлением захватывает голос владельца на расстоянии до пяти метров – собеседник услышит вас, где бы вы не находились.

— Тачпад стал не просто большим, а мега большим. Сенсорная панель представляет собой отполированную стеклянную поверхность, которая обеспечивает удобное и плавное управление ноутбуком.

— Обновленная версия технологии Huawei Share поддерживает простое взаимодействие Huawei MateBook 16 с фирменными смартфонами и планшетами. Они моментально превращаются в единое интерактивное супер устройство,чтобы вы смогли перемещать между ними файлы, запускать на ноутбуке проекцию телефона, общаться в мессенджерах и принимать звонки, не отвлекаясь от широкого экрана.

Цена вопроса

Предварительный заказ на Huawei MateBook 16 стартует 15 февраля в официальных магазинах Huawei и у партнёров.

Рекомендованная розничная цена составит 109 990 рублей.