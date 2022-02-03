Росгвардия прокомментировала маневры своих войск

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- Росгвардия готовится к проведению оперативно-стратегического учения "Заслон -2022" . Такие учения ведомством проводятся ежегодно на плановой основе. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться из разных округов войск национальной гвардии России войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом, - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

На вопрос журналиста kp.ru о задачах предстоящего учения генерал-майор добавил: "Цель учения - проверка готовности войск к выполнению возложенных задач, повышение профессионального уровня подготовки личного состава, отработка слаженности подразделений ведомства".

По данным "КП" войска Росгвардии совершают маневры на территории ряда регионов страны, но ни о какой переброске сил Росгвардии к границам Украины речь не идет.

Напомним, на пяти военных полигонах Беларуси сейчас сосредотачивается мощное соединение сил реагирования Союзного государства. Там, с 10 по 20 февраля, пройдут крупные запланированные учения "Союзная решимость -2022". Пройдут, они на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

- Ряд авиационных подразделений и части противовоздушной обороны переброшены на расстояние до десяти тысяч километров с Дальнего Востока, - рассказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. Военно-морской флот, который несет на себе современное ядерное оружие присутствует на всех "оперативно важных направлениях" в Мировом океане.

США, как и другие страны Североатлантического альянса ранее заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. А в итоге выяснилось, что в России запланированные маневры готовятся.