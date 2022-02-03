Не любовь, а харассмент: глава телекомпании CNN вынужден уволиться из-за служебного романа с подчиненной

Джефф Цукер уходит в отставку Фото: REUTERS

Президент могущественной телекомпании «Си-эн-эн» Джефф Цукер уходит в отставку. Как пишет «The New York Post», причиной его увольнение является скандал из-за романа с коллегой.

Сама связь вскрылась во время расследования другого скандального дела, связанного с бывшим губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвиняли в домогательствах к подчиненным. На «Си-эн-эн» работал брат Куомо Крис, и телеканал проверял, не помогал ли их сотрудник своему родственнику в том, как правильно работать с прессой, реагируя на скандал.

- В рамках расследования деятельности Криса Куомо на «Си-эн-эн» меня спросили о добровольных отношениях с моей ближайшей коллегой, с которой я проработал больше 20 лет. Я признал, что за последние годы эти отношения получили развитие. Я должен был сообщить, когда они начались, но я не сделал этого и совершил ошибку. В связи с этим сегодня я ухожу в отставку, - говорится в заявлении Цукера.

Интересно, что «зазноба» Цукера осталась работать в компании после скандала. Речь идет о вице-президенте и одновременно директоре по маркетингу Элисон Голласт, которая, кстати, работала директором по связям с общественностью у того самого экс-губернатора Эндрю Куомо. Дама подтвердила их роман, якобы начавшийся во время пандемии коронавируса.

Впрочем, многие коллеги Голласт скептически относятся к подобным заявлениям, считая, что отношения пары начались гораздо раньше и вообще были «секретом Полишинеля», о котором знали все в компании. При этом Цукер и Голласт знали друг друга более 25 лет, они вместе начинали работать в «Эн-би-си». Анонимный сотрудник канала вообще с сарказмом сказал, что «тот факт, что они спят вместе, является второй наименее шокирующей новостью после того, что папа Римский является католиком».

В принципе, ничего страшного не произошло, ведь оба участника этой «интрижки» являются совершеннолетними и дееспособными людьми, причем еще и не состоят в браке, так как развелись еще во второй половине 2010-х. Но корпоративная этика предписывает сотрудникам «Си-эн-эн» избегать любовных отношений с коллегами, особенно если речь идет о подчиненных.