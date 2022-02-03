Виталий Коротич: Вот-вот снова замаячит «Карибский кризис», и мир может взорваться

Виталий Коротич на своей подмосковной даче. Фото: Александр ГАМОВ

-Виталий Алексеевич, стало известно, что содержится в предложениях РФ по гарантиям безопасности, что ответили США и НАТО. Как бы вы ситуацию обрисовали? Как патовую или, все-таки, «лед тронулся»?

- Сейчас совершенно неизвестно, когда начнется весна и оттепель. С Россией по-прежнему разговаривают, запугивая ее и угрожая немыслимыми санкциями. То, что мы считаем опасностью для себя, таковой никто из тех, к кому мы обратились, не считает. От нас отмахиваются. Разговаривать с нами на равных они все-таки не решаются или не хотят. И поэтому сейчас очень важно понять, до какого предела, до какой черты мы все будем терпеть ситуацию, в которой на нас будут покрикивать, мы будем огрызаться, но никакого разговора заинтересованных и равно расположенных к мирному тону пока не получается.

- Как вы думаете, напряжение в мире нарастает?

- Меня это очень беспокоит. И вас беспокоит. А лед пока не трогается. Пока та самая река, по какой мы можем плыть вместе, не в порядке. Вот на днях выйдет совместное заявление, судя по всему Си Цзиньпина и Путина.

-Все ждут этого заявления. Но никто не знает, о чем оно будет.

- В принципе, это будет заявление о положении в мире и о том, как его трактовать. Мир разваливается на части. На наши границы выводится оружие, в ту же Польшу и в ту же Румынию, ракетные системы, нацеленные впрямую на нас. И я пока не вижу оснований к тому, чтобы американцы сделали шаг назад. Они нигде не делали шаг назад, кроме тех случаев, когда их к этому вынуждают, как, например, в Афганистане, из которого они только что удирали. А так вот, по-доброму, по-хорошему отступить и сказать – ладно, давайте мы отступаем и вы отступите – было только раз: в так называемом Карибском кризисе, когда наши ракеты не встали на Кубе, а американцы убрали свои из Турции.

- Это был октябрь 1962 года.

- Ну да. Сейчас я очень хочу верить, что у американцев хватит здравомыслия пойти хотя бы на компромисс… Но пока его не хватает. Пока что США «предупреждают» бразильского президента Болсонару, чтобы он не ехал с визитом в Москву, потому что весь запад должен продемонстрировать свое солидарное неприятие России. Выговорили американцы и аргентинскому президенту, который встречался с нашим руководством.

- И что дальше?

- Пока идет война нервов. Когда у меня спросили, какой, по моему мнению, сейчас лучший рецепт для спасения, я ответил – здравый смысл. Давайте будем надеяться, что придет поумнение. Потому что ни России, ни Америке, ни даже Британии, которая очень хорохорится и задирается сейчас чуть ли не больше всех, никому не нужно состояние, которое может взорвать мир. Я продолжаю на это надеяться. Наш министр иностранных дел Лавров сказал очень четкую формулу: если война начнется, то это не мы ее начнем.

- Будем по-прежнему оставаться оптимистами?

- Да. И ни у кого иного выбора нет. У американцев – тоже.

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