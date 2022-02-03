Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не надевает маску

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на пятницу, 4 февраля, Президент России вылетает в Китайскую народную республику, где будет присутствовать на открытии Олимпийских Игр.

- ...А можно по ночному полету, Дмитрий Сергеевич? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к Пескову.

- Кто летал ночью?

- Я имею в виду, президент сегодня ночью полетит.

- А, пожалуйста.

- Вы уже, в принципе, говорили о мерах предосторожности, которые предпринимаются... Что Владимир Владимирович будет передвигаться в Пекине на нашем автомобиле. А другие вопросы – например, что касается питания. И вот мы ни разу не видели президента в маске. Товарищ Си Цзиньпин маску носит, а Владимир Путин - нет. Как этот вопрос будет решаться?

- Дело в том, что вокруг президента, вы знаете, это не секрет, предпринимаются соответствующие меры предосторожности.

Те лица, которые с ним вступают в контакт, - они или тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать на карантине – да, такое тоже есть.

Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно, когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности.

- Еще вопрос. Учитывая то, что пула практически не будет завтра рядом с президентом в Пекине, может быть, с нами кто-то какой-то короткий брифинг проведет? Вы или еще кто-то, - из Пекина?

- Мы обязательно из Пекина – я или еще кто-то – вас проинформируем о содержании переговоров Путина и председателя Си. Разумеется, это будет.

А открытие Олимпиады вы увидите своими глазами.

- Хорошо. А после открытия Игр как будут складываться олимпийские дни президента в Москве и как он будет болеть за наших? Прямые эфиры, видеодайджесты, какие еще будут использоваться формы?

- Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть.

Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты по Олимпиаде - и по состоянию здоровья нашей команды, и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее.

- Спасибо огромное. Ждем завтра брифинг. Вам - счастливого пути.

- Спасибо.

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