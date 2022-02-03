Зачем Кадыров срочно прилетал в Кремль

Администрация главы Чечни первой выпустила пресс-релиз именно потому, что он больше всего нужен самому Кадырову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 2 февраля Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Рядовое, на первый взгляд, событие: отчет губернатора перед президентом о делах региона, - на поверку оказалось не таким простым.

В подавляющем большинстве случаев, о встречах Путина с главами регионов сообщает пресс-служба Кремля. На сайте президента вывешивают стенограмму и фото. А регионы не выкладывают свои сообщения об этом раньше, чем сайт главы государства.

Но в данном случае произошло наоборот.

Еще в обед 2 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что у президента не запланировано общение с главой Чечни.

- Мне неизвестно об этом. В планах нет, - сказал Песков.

И тут в полночь на 3 февраля сообщение о вечерней встрече выложила пресс-служба самого Кадырова (когда на Кремлевском сайте никаких новостей об этом не было). В нем говорится, что речь в Кремле шла о «социально-экономической ситуации». Что в республике все замечательно: лекарства есть, безработица упала до 8%, дотации из Москвы снизились.

При этом, ни слова о 400-тысячном "несогласованном" митинге в Грозном, который прошел 2 февраля. На нем сжигали портреты семьи бывшего члена верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

А когда многие начали сомневаться, была ли встреча Путина с Кадыровым, глава Чечни выложил в интернет ролик, где он любуется ночным видом Кремля и комментирует: "Красота!"

И лишь на следующий день Песков подтвердил, что встреча президента с главой Чечни была. И кроме хозяйственных вопросов на ней "обсуждались темы, связанные с работой правоохранительных органов".

- То, что Песков заранее мог не знать о встрече с Кадыровым — в этом ничего тайного нет. Явно мероприятие было не плановым, и связано с событиями в Чечне, - объяснил политолог, автор телеграм-канала Политджостик Марат Баширов.

По словам эксперта, администрация главы Чечни первой выпустила пресс-релиз именно потому, что он больше всего нужен самому Кадырову. Ему надо подчеркнуть, что ситуация находится в правовом поле.

- Я вполне допускаю, что на встрече обсуждали и прошедший митинг, и его причины. Потому что ситуация сложная, добавил Баширов.

Краткая предыстория конфликта Кадырова и семьи Янгулбаевых:

Дети судьи в отставке Сайди Янгулбаева ведут телеграм канал, где они критикуют действия федеральных войск во время наведения конституционного порядка в Чечне, а так же действия сегодняшних чеченских властей и лично Кадырова. Причем нередко посты получаются откровенно оскорбительными. На Кавказе так, мягко говоря, не принято.

Официальные чеченские лица уже заявили, что авторов телеграм-канала надо признать экстремистами, а депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов даже предложил «оторвать им головы».

Особенно скандальным получился приезд чеченских силовиков в Нижний Новгород, куда переселилась семья Янгулбаева, и задержание жены экс-судьи. Сам Янгулбаев, как бывший судья, имеет статус неприкосновенности. Его задержание возможно лишь с визы генпрокурора. (Возможно, именно этот случай в Нижнем Новгороде и имел ввиду Песков, говоря, что на встрече в Кремле обсуждалась тема, связанная с работой правоохранительных органов»)

На несогласованном многотысячном митинге в Грозном как раз ругали семью Янгулбаевых. Заодно досталось либеральным СМИ за поддержку семьи экс-судьи.