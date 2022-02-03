Президент Аргентины привился российским «Спутником V»

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес во время встречи в Кремле. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

3 февраля президент Аргентины Альберто Фернандес прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Госдеп США уговаривал латиноамериканского лидера отказаться от поездки в Россию, чтобы поддержать политику Вашингтона. Но тот выбрал дружбу с нами, заявив, что хочет избавиться от «корсета» Штатов.

Но большую часть открытой вступительной части президенты говорили не о Западе, а о нашей вакцине.

- Аргентина — первая страна, зарегистрировавшая «Спутник-V» в Западном полушарии. Из 20 млн. доз по контракту почти 15 уже доставлены. Развернуто производство «Спутника» в Аргентине - 6 млн. доз уже произведено. Сейчас решается регистрация «Спутника-М» для подростков, - рассказал Путин, поздравив Фернандеса с хорошей вакцинацией населения (78% аргентинцев привито).

У нас-то, для справки, на сегодня привито 48% жителей.

Российский президент с сожалением заметил, что глава Аргентины прилетел в Москву ненадолго. Завтра, 4 февраля, оба политика отправятся в Китай на открытие олимпийских игр.

- Но здесь в спокойной, домашней обстановке обсудим двусторонние вопросы ну и ситуацию на международной арене, - сказал Путин.

В ответ Фернандес заявил, что в его стране ценят помощь России с вакцинами. В начале пандемии остальной мир ничего не сделал для страны, чтобы помочь ей бороться с коронавирусом.

- Я лично получил две дозы (Спутника — ред.). Я подождал с третьей дозой, чтобы продолжать Спутником вакцинироваться, - поделился Фернандес.

- Я тоже, - с улыбкой заметил российский президент.

Латиноамериканский политик сообщил, что Аргентина может стать для нас «входными воротами» на континент, «плацдармом» для сотрудничества.

Фернандес рассказал, что с начала 90-х годов его страна была ориентирована на США. Из-за этого у Аргентины образовался большой долг перед Вашингтоном и МВФ. Теперь власти страны только и делают, что пытаются закрыть эти кредиты.

- Я выступаю за освобождение от корсета МВФ и США, - заявил аргентинский лидер.

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