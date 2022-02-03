«После удара мужчину много раз перевернуло в воздухе»: На Дмитровском шоссе фура снесла люльку подъемного крана

В Москве фура врезалась в люльку подъемного крана, сидевший в ней рабочий погиб Фото: Кадр видео

Необычная авария произошла днем в четверг, 3 февраля, на Дмитровском шоссе - на 50 километре трассы, в неподалеку от города Икша. Ехавшая в сторону Москвы фура на большой скорости снесла люльку крана, в которой находился человек.

- Все произошло около 14:00. Сам кран стоял на обочине. Машину прислали для ремонтных работ по освещению дороги, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Стрелой крана люльку с рабочим подняли примерно до середины дороги. Ехавший на большой скорости грузовик «Скания» задел стрелу и врезался в саму машину с краном.

По словам очевидцев, после удара падающего рабочего несколько раз провернуло в воздухе и он рухнул на шоссе, под колеса машин. Мужчина погиб от многочисленных переломов на месте.

Также пострадали два человека - водители «Скании» и автовышки, в которую врезался грузовик.

- На месте находятся сотрудники ДПС, они выясняют все обстоятельства случившегося, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, как утверждает источник, при проведении ремонта рабочие не выставили перед своей машиной предупреждающие знаки.

- По правилам, они должны были установить знаки и конусы, чтобы водители видели, что на этом участке нужно сбросить скорость, - отметил наш собеседник.

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