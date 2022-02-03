Сеть пиццерий «Папа Джонс» представила веганские пиццы, приготовленные из компонентов только растительного происхождения

Бренд гордится тем, что делает для сохранения природы в Латинской Америке, Испании, Великобритании и на Ближнем Востоке. Речь идет о:

• Введении «понедельника без мяса» со скидками на вегетарианскую и веганскую пиццу;

• Внедрении более экологических чистых доставок на электросамокатах;

• Доставки пиццы со 100% сертификатом Carbon Neutral – сокращение выбросов СО2;

• Аккредитации веганского общества на такие ингредиенты, как сыр моцарелла и мягкий веганский сыр чеддер;

• Удалении искусственных ароматизаторов и синтетических красителей из всего своего меню. Это первая национальная сеть доставки пиццы в США, объявившая о таком подходе.

«Папа Джонс» является первой в России международной сетью пиццерий, которая в марте 2021 года начала использовать в составе изделий веганский сыр из натуральных компонентов, как платформу для устойчивого развития продуктов на растительной основе, с простым, но сильным посылом: «Любите пиццу? Любите планету!»

Производство сыра осуществляется в Израиле, а ингредиенты прошли все этапы проверки, поэтому полностью соответствуют определению веганского товара и отвечают требованиям торговой марки «Vegan Friendly» - израильского фонда, работающего над продвижением здорового образа жизни.

Продукты были одобрены на основании заявления компании «Vegan Friendly» об отказе от ингредиентов, протестированных на животных. Они также не содержат продуктов животного происхождения.

С марта 2021 года ассортимент пиццы на растительной основе был представлен в трех вариантах:

«Веганская с сыром» - фирменный томатный соус, веганский сыр Моцарелла;

«Веганская с овощами» - фирменный томатный соус, веганский сыр Моцарелла, сладкий зеленый перец, шампиньоны, маслины, лук и сочные томаты;

«Веганская Маргарита» - фирменный томатный соус, веганский сыр Моцарелла, сладкий, сочные томаты, орегано.

В январе 2022 года Papa John’s расширил меню и добавил три пиццы с веганскими фрикадельками:

Веганская "Маринара" – томатный соус, веганский сыр, лук, помидоры, веганские фрикадельки, орегано.

Веганская "Средиземноморская" – томатный соус, веганский сыр, черные оливки, лук, помидоры, веганские фрикадельки.

Веганская "Хот" – томатный соус, веганский сыр, зеленый перец, лук, веганские фрикадельки, халапеньо

Компания Papa John’s запустила во многих странах мира акцию с коробкой от пиццы, на внутренней части которой каждый желающий может написать свои убеждения и намерения по защите природы, вдохновляя людей заботиться о нашей планете. Россия поддержала эту идею: многие крупные инфлюенсеры уже используют коробку от Papa John’s для демонстрации своей позиции.