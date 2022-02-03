США заявили об уничтожении главаря ИГИЛ*

Аль-Хашеми был ликвидирован в Идлибе, на сирийской территории, контролируемой Турцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом распространил заявление, согласно которому в ходе спецоперации Армии США на северо-западе Сирии был уничтожен главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Курайши.

Предполагается, что Байден сообщит некоторые детали операции в специальном обращении к нации, которое должно быть распространено сегодня американскими СМИ.

Пока лишь известно, что аль-Хашеми был ликвидирован в Идлибе, на сирийской территории, контролируемой Турцией. Также подтверждена информация о том, что все участники миссии вернулись в места дислокации без ранений и потерь.

Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Курайши являлся халифом Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)*. О его назначении ИГИЛ сообщило менее через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

Два года назад, в конце мая 2020 года иракская разведка сообщала, что ей якобы удалось задержать аль-Хашеми. Позднее выяснилось, что задержанным оказался другой высокопоставленный боевик ИГИЛ.

* - террористические организации, запрещены в России