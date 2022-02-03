Путин рассказал, как Россия поможет Аргентине преодолеть зависимость от США

Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес беседовали больше трех часов. Фото: REUTERS

Переговоры Владимира Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса длились больше трех часов. Американские дипломаты отговаривали южноамериканского политика от визита в Москву, но их советы благополучно проигнорировали. В конце встречи лидеры стран рассказали журналистам, о чем получилось договориться.

Россия не поставляет в Аргентину углеводороды, поэтому дорожающий газ или нефть для разнообразия не обсуждали. Зато много говорили о промышленном сотрудничестве.

- В числе примеров успешного российско-аргентинского промышленного взаимодействия выделю участие Трансмашхолинга в модернизации железных дорог Аргентины. Компания выиграла тендер на поставку поездов в Аргентину. Локализация производства составит 25%, - рассказал Путин.

Лидер страны перечислил, где еще у нас могут быть успешные совместные проекты: геологоразведка, сооружение и обслуживание энергетический и нефтегазовой инфраструктуры, возобновляемая энергетика, химическая промышленность. Есть что предложить и Росатому.

- Аргентина в долгу перед Россией, вы первыми озаботились, чтобы моя страна получила вакцину от коронавируса, - в ответ заявил Фернандес. - Я уезжаю из Москвы очень довольным. Жалею, что не могу остаться еще на несколько дней. Но увижусь завтра с президентом России на открытии зимней олимпиады.

Во вступительной части переговоров аргентинский лидер рассказал, что пытается «освободиться из корсета зависимости от США и МВФ». Сотрудничество с Вашингтоном и Валютным фондом загнало страну в долги.

Профессор Санкт-Петербургского университета, представитель Института Латинской Америки РАН в Санкт-Петербурге Виктор Хейфец рассказал о мотивах Фернандеса посетить Москву и Пекин.

- В Аргентине сейчас экономический спад. Президент хочет диверсифицировать свои связи. Москва, Пекин и Вашингтон рассматриваются, как три дополнительные опоры в отношениях с кредиторами из МВФ. Кроме этого, Россия и Аргентина видят друг в друге столпы многополярного мира, - заявил эксперт.

Президенты ничего не сказали насчет кризиса на Украине, но, судя по всему, он вообще не обсуждался. Буэнос-Айрес интересует промышленное сотрудничество с нами, а не проблемы Восточной Европы.