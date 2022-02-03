На Яндекс.Маркете появились брендовые вещи от Gloria Jeans, Zolla и Rendez-Vous

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Яндекс.Маркет продолжает расширять ассортимент брендовых вещей, представленных на маркетплейсе. Перечень товаров все чаще стал пополняться одеждой, обувью и аксессуарами популярных в России торговых марок. Теперь пользователям доступны взрослые и детские вещи от Gloria Jeans, Zolla, Rendez-Vous, GEOX и MEXX.

По данным сервиса, категория «одежда и обувь» в последнее время пользуется большим спросом. Жители разных регионов России массово заказывают на маркетплейсе куртки, пуховики, свитера, платья, детские комбинезоны, ботинки, туфли и прочие вещи.

- С начала года количество продавцов одежды и обуви на маркетплейсе выросло на 25%, - отметили в компании. Добавив, что ассортимент товаров в этих категориях будет непрерывно увеличиваться и до конца года вырастет в общей сложности ориентировочно в пять раз.

Для удобства пользователей уже в 60 регионах появилась функция частичного выкупа вещей, а также примерка, причем не только в пунктах выдачи, но и при доставке курьером.

В Маркете уточнили, что на данный момент примерка и частичный выкуп возможны при заказе товаров, которые отправляют со склада маркетплейса. В ближайшее время эта функция появится при покупке вещей, которые продаются на маркетплейсе со складов магазинов.

Напомним, на Яндекс.Маркете представлено около 21 миллиона товаров. А число магазинов-партнеров превысило 18 тысяч. Оформить заказ можно на сайте или в приложении сервиса, а также в приложении Яндекс Go - в разделе «Маркет Express».