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Здоровье3 февраля 2022 15:40

Маски, социальная дистанция и питьевой режим: Денис Проценко рассказал, как защищаться от «Омикрона»

Главврач «Коммунарки» в прямом эфире ответил на вопросы читателей KP.RU
Антон ЧЕЛЫШЕВ
Антон ЧЕЛЫШЕВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

Главврач ГКБ №40 Денис Проценко.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Денис Проценко провел прямую трансляцию в аккаунтах KP.RU в социальных сетях и ответил на главные вопросы о новом штамме коронавируса, который заражает более 140 тысяч человек в сутки.

- Как изменилось количество госпитализаций и состояние пациентов?

- Показатели госпитализации в «Коммунарку» в последние две недели подросли. В среднем, мы принимаем около 175 пациентов в сутки. Но если брать большие данные, то при «Омикроне» в больницу попадают 6,8 – 7% от общего числа заболевших. Для сравнения, «Дельта» отправляла в стационар каждого пятого.

- Правда ли, что госпитализируют, в основном, молодых?

- Удельный вес пациентов старше 65 лет по-прежнему высокий. Здесь надо пояснить, что ГКБ №40 в Коммунарке, так же, как Склиф и ГКБ №15 имени Филатова – это ковидные госпитали, которые оказывают помощь по многим профилям. И если у пациента с нетяжелым течением ковида случился аппендицит, инфаркт, инсульт – они тоже попадают к нам. И в силу тяжести основного, нековидного заболевания они могут оказаться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, у пожилых пациентов с хроническими заболеваниями длительная лихорадка может приводит к ухудшению состояния, - и это тоже может привести к госпитализации.

- Есть ли у «Омикрона» симптомы, которые отличаются от таковых при предыдущих штаммах?

- По данным Роспотребнадзора, фактически в два раза – до 7 дней – сократился инкубационный период. В целом же, симптоматика "Омикрон"-штамма во многом схожа с классической симптоматикой острых респираторных вирусных инфекций: температура, насморк, слабость. Потеря обоняния и вкуса наблюдается значительно реже, чем раньше. Тяжелых форм дыхательной недостаточности тоже, к счастью, стало меньше.

- Штамм «Омикрон» более заразен, чем его предшественники. А в какой период заболевший представляет наибольшую опасность для окружающих?

- Весь инкубационный период. Заражение уже произошло, но человек еще не чувствует себя больным, продолжает активно общаться – и выделять вирус. Именно поэтому правильный режим ношения масок остается, вероятно, самым эффективным способом защитить себя и окружающих.

- Правильный режим – это?..

- Когда маска закрывает и рот, и нос, как у вас и у меня прямо сейчас. Даже если вы сейчас чихнете, маски и социальная дистанция минимизируют все риски для меня и всех, кто в этой комнате. Медицинскую маску, напомню, нужно менять каждые три часа, а респиратор с более высоким уровнем защиты – каждые шесть.

- Правда ли, что детей сейчас госпитализируют значимо чаще, чем в предыдущие волны?

- А вот это действительно так. И это, наверное, самая яркая – и неприятная – отличительная особенность "Омикрона".

- Как узнать, каким именно штаммом ты заражен? Есть ли в аптеках тесты на «Омикрон»?

- Такие тесты существуют, но только в стационарах. Потому что определение штамма производится на специальном высокочувствительном оборудовании. Продающиеся в аптеке тест-полоски могут определить лишь наличие вируса или антител к нему. С другой стороны, мониторинг показывает, что, при исследованиях на определение штамма в 85% случаев выявляется именно "Омикрон". Следовательно, если ковид подтвердился, скорее всего это именно этот новый штамм.

Денис Проценко ответил на вопросы об "Омикроне" от читателей "Комсомолки".

Денис Проценко ответил на вопросы об "Омикроне" от читателей "Комсомолки".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Итак, человек сделал тест и понял, что он заразился коронавирусом. Его действия?

- Если социально-бытовые условия позволяют, он должен изолироваться в отдельной комнате, надеть маску, пользоваться отдельной посудой, регулярно проветривать помещение и соблюдать питьевой режим. Это очень важно, потому что в условиях повышенной температуры мы теряем больше жидкости, и ее необходимо восполнять. Соблюдение питьевого режима позволит предотвратить ряд неприятных последствий, к которым может привести обезвоживание. В большинстве случаев "Омикрон" протекает скоротечно, температура сохраняется в среднем в течение суток - полутора. Если же она держится больше трех дней, это повод обратиться к врачу. Если лихорадка сопровождается затрудненным дыханием, вызывайте «Скорую помощь». Легкие же случаи, с моей точки зрения, не требуют медицинского вмешательства. Москва очень много сделала для удобства жителей: открыть и закрыть электронный больничный лист сейчас можно дистанционно. Принятые в московском здравоохранении цифровые решения, полагаю, могут быть примером для других регионов.

- Как сейчас лечат тяжелые случаи "Омикрона"? Изменились ли подходы?

- Базисный протокол не изменился. У нас по-прежнему есть возможность блокировать специальными препаратами вызванное вирусом гипервоспаление. В случае дыхательной недостаточности мы оказываем все тот же комплекс респираторной поддержки – от введения больного в положение «на животе» до неинвазивной искусственной вентиляции легкий. Небольшое расширение протокола произошло за счет внедрения новых препаратов – вируснейтрализующих антител. Они доказали свою эффективность. В ряде московских городских больниц, в том числе у нас открыты так называемые дневные стационары, где мы вводим пациентам это лекарство, а через два часа отправляем их домой на изолированном транспорте.

Медики "Коммунарки" в зоне отдыха.

Медики "Коммунарки" в зоне отдыха.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кому показано такое лечение?

- Пациентам из групп риска. Возраст старше 65 лет, морбидное (болезненное – ред.) ожирение, сахарный диабет, сердечная недостаточность.

- Как попадают в дневные стационары?

- У Москвы есть база пациентов с положительным анализом на коронавирус. Если у кого-то из них выявляются факторы риска (эти данные тоже есть в базах), врачи могут направить пациента на лечение в дневной стационар. В нашей больнице такое лечение сейчас получают 60 человек.

-А антибиотики? Их назначают при «Омикроне»?

- Антибиотики на вирус не влияют, поэтому никто ими вирусную инфекцию не лечит. Более того, использование этих лекарств не по показаниям чревато развитием серьезных осложнений. Антибиотикам – категорическое «нет». Единственное показание для них – подтвержденная бактериальная инфекция.

- Есть ли сегодня медикаменты, которые можно принять в самом начале заболевания, чтобы доказано облегчить его дальнейшее течение?

- Заразился, выпил – и забыл о болезни?

- Что-то вроде того…

- Это называется «волшебная таблетка». Нет, такую пока не изобрели (улыбается, но под маской не видно – авт.).

Врачи ГКБ №40 переодеваются перед посещением "красной зоны".

Врачи ГКБ №40 переодеваются перед посещением "красной зоны".

Фото: Иван МАКЕЕВ

- А сами врачи как защищают себя от заражения?

- Все те же средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и мытье рук. Врачи ничем не отличаются от обычных людей. Другое дело, что, работая в «красной» зоне, ты понимаешь, как важно соблюдать эти простые правила. А так ничего сверхъестественного.

- В Интернете снова начали писать о сверхъестественной эффективности смоченной спиртом салфетки как средства постконтактной профилактики.

- Мы тогда смеялись над этим – давайте посмеемся еще раз. Никаких доказательств эффективности этого, с позволения сказать, метода, нет и не было. Полагаю, что «пары» превозносит тот, кто активно употребляет это «средство» и в жидком виде.

- В 2021 году партия «Единая Россия» приняла народную программу, с которой впоследствии пошла на выборы. Программа предусматривает, в частности, повышение финансирования ФАПов, дополнительные стимулы для врачей, работающих на селе. Каким образом партия планирует этот наказ выполнять?

- Действительно, самый важный раздел программы – это совершенствование первичного звена медицинской помощи. Исполнительная власть реализует эти программы не первый год. Это всем известные проекты «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер». Если говорить о роли партии, то она, скорее, заключается в контроле за тем, как реализуются эти программы. Лично я считаю, что мало привлечь специалистов в первичное звено на село. Необходимо их там удержать. А для этого нужна не только финансовая стимуляция, но и мощные социальные инструменты. К примеру, помощь в приобретении жилья.

- Комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению обсуждала программу ранней реабилитации пациентов, в том числе после коронавируса. Какой партия видит этап реабилитации?

- Ключевая особенность этой программы в том, что она начинается, когда пациент еще в стационаре. Как бы парадоксально это ни звучало еще 20 лет назад. Все исследования говорят о том, что максимальный реабилитационный потенциал мы получаем, если начинаем эту работу еще в острый период болезни. Наша комиссия контролирует ход этого проекта в пилотных регионах. Партия «Единая Россия» имеет достаточно большую сеть региональных отделений, в которую входят не только политики, но и врачи, которые будут участвовать в работе по контролю. Это было одно из решений последнего заседания нашей комиссии.

- С самого начала пандемии в больницах работают волонтеры партии «Единая Россия», в том числе волонтеры-медики. Как эта работа налажена сейчас в Москве и в целом по стране?

- Первое, что мне хочется сказать: ребята, большое вам спасибо за то, что вы делаете! Вы крутые, вы красавцы! Вы работаете не хаотично — создана четкая централизованная структура, которая оперативно реагирует на изменение обстановки — и помощь приходит туда, где она нужна именно сейчас. На одном этапе они были полезны в госпиталях, потом волонтеры-медики взяли на себя пожилых пациентов, которые находились на изоляции дома… Мне кажется, волонтерcтво – это и есть то служение людям, стремление к которому заложено в каждого из нас, в любого порядочного человека. Потому и делается это не за деньги, не за престиж, не за то, что они появятся в эфире соцсетей «Комсомольской правды», а потому, что это вот отсюда идет (показывает на сердце — авт.).

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