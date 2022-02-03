Маски, социальная дистанция и питьевой режим: Денис Проценко рассказал, как защищаться от «Омикрона»

Главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Денис Проценко провел прямую трансляцию в аккаунтах KP.RU в социальных сетях и ответил на главные вопросы о новом штамме коронавируса, который заражает более 140 тысяч человек в сутки.

- Как изменилось количество госпитализаций и состояние пациентов?

- Показатели госпитализации в «Коммунарку» в последние две недели подросли. В среднем, мы принимаем около 175 пациентов в сутки. Но если брать большие данные, то при «Омикроне» в больницу попадают 6,8 – 7% от общего числа заболевших. Для сравнения, «Дельта» отправляла в стационар каждого пятого.

- Правда ли, что госпитализируют, в основном, молодых?

- Удельный вес пациентов старше 65 лет по-прежнему высокий. Здесь надо пояснить, что ГКБ №40 в Коммунарке, так же, как Склиф и ГКБ №15 имени Филатова – это ковидные госпитали, которые оказывают помощь по многим профилям. И если у пациента с нетяжелым течением ковида случился аппендицит, инфаркт, инсульт – они тоже попадают к нам. И в силу тяжести основного, нековидного заболевания они могут оказаться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, у пожилых пациентов с хроническими заболеваниями длительная лихорадка может приводит к ухудшению состояния, - и это тоже может привести к госпитализации.

- Есть ли у «Омикрона» симптомы, которые отличаются от таковых при предыдущих штаммах?

- По данным Роспотребнадзора, фактически в два раза – до 7 дней – сократился инкубационный период. В целом же, симптоматика "Омикрон"-штамма во многом схожа с классической симптоматикой острых респираторных вирусных инфекций: температура, насморк, слабость. Потеря обоняния и вкуса наблюдается значительно реже, чем раньше. Тяжелых форм дыхательной недостаточности тоже, к счастью, стало меньше.

- Штамм «Омикрон» более заразен, чем его предшественники. А в какой период заболевший представляет наибольшую опасность для окружающих?

- Весь инкубационный период. Заражение уже произошло, но человек еще не чувствует себя больным, продолжает активно общаться – и выделять вирус. Именно поэтому правильный режим ношения масок остается, вероятно, самым эффективным способом защитить себя и окружающих.

- Правильный режим – это?..

- Когда маска закрывает и рот, и нос, как у вас и у меня прямо сейчас. Даже если вы сейчас чихнете, маски и социальная дистанция минимизируют все риски для меня и всех, кто в этой комнате. Медицинскую маску, напомню, нужно менять каждые три часа, а респиратор с более высоким уровнем защиты – каждые шесть.

- Правда ли, что детей сейчас госпитализируют значимо чаще, чем в предыдущие волны?

- А вот это действительно так. И это, наверное, самая яркая – и неприятная – отличительная особенность "Омикрона".

- Как узнать, каким именно штаммом ты заражен? Есть ли в аптеках тесты на «Омикрон»?

- Такие тесты существуют, но только в стационарах. Потому что определение штамма производится на специальном высокочувствительном оборудовании. Продающиеся в аптеке тест-полоски могут определить лишь наличие вируса или антител к нему. С другой стороны, мониторинг показывает, что, при исследованиях на определение штамма в 85% случаев выявляется именно "Омикрон". Следовательно, если ковид подтвердился, скорее всего это именно этот новый штамм.

Денис Проценко ответил на вопросы об "Омикроне" от читателей "Комсомолки". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Итак, человек сделал тест и понял, что он заразился коронавирусом. Его действия?

- Если социально-бытовые условия позволяют, он должен изолироваться в отдельной комнате, надеть маску, пользоваться отдельной посудой, регулярно проветривать помещение и соблюдать питьевой режим. Это очень важно, потому что в условиях повышенной температуры мы теряем больше жидкости, и ее необходимо восполнять. Соблюдение питьевого режима позволит предотвратить ряд неприятных последствий, к которым может привести обезвоживание. В большинстве случаев "Омикрон" протекает скоротечно, температура сохраняется в среднем в течение суток - полутора. Если же она держится больше трех дней, это повод обратиться к врачу. Если лихорадка сопровождается затрудненным дыханием, вызывайте «Скорую помощь». Легкие же случаи, с моей точки зрения, не требуют медицинского вмешательства. Москва очень много сделала для удобства жителей: открыть и закрыть электронный больничный лист сейчас можно дистанционно. Принятые в московском здравоохранении цифровые решения, полагаю, могут быть примером для других регионов.

- Как сейчас лечат тяжелые случаи "Омикрона"? Изменились ли подходы?

- Базисный протокол не изменился. У нас по-прежнему есть возможность блокировать специальными препаратами вызванное вирусом гипервоспаление. В случае дыхательной недостаточности мы оказываем все тот же комплекс респираторной поддержки – от введения больного в положение «на животе» до неинвазивной искусственной вентиляции легкий. Небольшое расширение протокола произошло за счет внедрения новых препаратов – вируснейтрализующих антител. Они доказали свою эффективность. В ряде московских городских больниц, в том числе у нас открыты так называемые дневные стационары, где мы вводим пациентам это лекарство, а через два часа отправляем их домой на изолированном транспорте.

Медики "Коммунарки" в зоне отдыха. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кому показано такое лечение?

- Пациентам из групп риска. Возраст старше 65 лет, морбидное (болезненное – ред.) ожирение, сахарный диабет, сердечная недостаточность.

- Как попадают в дневные стационары?

- У Москвы есть база пациентов с положительным анализом на коронавирус. Если у кого-то из них выявляются факторы риска (эти данные тоже есть в базах), врачи могут направить пациента на лечение в дневной стационар. В нашей больнице такое лечение сейчас получают 60 человек.

-А антибиотики? Их назначают при «Омикроне»?

- Антибиотики на вирус не влияют, поэтому никто ими вирусную инфекцию не лечит. Более того, использование этих лекарств не по показаниям чревато развитием серьезных осложнений. Антибиотикам – категорическое «нет». Единственное показание для них – подтвержденная бактериальная инфекция.

- Есть ли сегодня медикаменты, которые можно принять в самом начале заболевания, чтобы доказано облегчить его дальнейшее течение?

- Заразился, выпил – и забыл о болезни?

- Что-то вроде того…

- Это называется «волшебная таблетка». Нет, такую пока не изобрели (улыбается, но под маской не видно – авт.).

Врачи ГКБ №40 переодеваются перед посещением "красной зоны". Фото: Иван МАКЕЕВ

- А сами врачи как защищают себя от заражения?

- Все те же средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и мытье рук. Врачи ничем не отличаются от обычных людей. Другое дело, что, работая в «красной» зоне, ты понимаешь, как важно соблюдать эти простые правила. А так ничего сверхъестественного.

- В Интернете снова начали писать о сверхъестественной эффективности смоченной спиртом салфетки как средства постконтактной профилактики.

- Мы тогда смеялись над этим – давайте посмеемся еще раз. Никаких доказательств эффективности этого, с позволения сказать, метода, нет и не было. Полагаю, что «пары» превозносит тот, кто активно употребляет это «средство» и в жидком виде.

- В 2021 году партия «Единая Россия» приняла народную программу, с которой впоследствии пошла на выборы. Программа предусматривает, в частности, повышение финансирования ФАПов, дополнительные стимулы для врачей, работающих на селе. Каким образом партия планирует этот наказ выполнять?

- Действительно, самый важный раздел программы – это совершенствование первичного звена медицинской помощи. Исполнительная власть реализует эти программы не первый год. Это всем известные проекты «Сельский доктор» и «Сельский фельдшер». Если говорить о роли партии, то она, скорее, заключается в контроле за тем, как реализуются эти программы. Лично я считаю, что мало привлечь специалистов в первичное звено на село. Необходимо их там удержать. А для этого нужна не только финансовая стимуляция, но и мощные социальные инструменты. К примеру, помощь в приобретении жилья.

- Комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению обсуждала программу ранней реабилитации пациентов, в том числе после коронавируса. Какой партия видит этап реабилитации?

- Ключевая особенность этой программы в том, что она начинается, когда пациент еще в стационаре. Как бы парадоксально это ни звучало еще 20 лет назад. Все исследования говорят о том, что максимальный реабилитационный потенциал мы получаем, если начинаем эту работу еще в острый период болезни. Наша комиссия контролирует ход этого проекта в пилотных регионах. Партия «Единая Россия» имеет достаточно большую сеть региональных отделений, в которую входят не только политики, но и врачи, которые будут участвовать в работе по контролю. Это было одно из решений последнего заседания нашей комиссии.

- С самого начала пандемии в больницах работают волонтеры партии «Единая Россия», в том числе волонтеры-медики. Как эта работа налажена сейчас в Москве и в целом по стране?

- Первое, что мне хочется сказать: ребята, большое вам спасибо за то, что вы делаете! Вы крутые, вы красавцы! Вы работаете не хаотично — создана четкая централизованная структура, которая оперативно реагирует на изменение обстановки — и помощь приходит туда, где она нужна именно сейчас. На одном этапе они были полезны в госпиталях, потом волонтеры-медики взяли на себя пожилых пациентов, которые находились на изоляции дома… Мне кажется, волонтерcтво – это и есть то служение людям, стремление к которому заложено в каждого из нас, в любого порядочного человека. Потому и делается это не за деньги, не за престиж, не за то, что они появятся в эфире соцсетей «Комсомольской правды», а потому, что это вот отсюда идет (показывает на сердце — авт.).

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