В Санкт-Петербурге задержан жених экс-помощника Андрея Курпатова

Любовник Алексея Иевского, бывшего помощника психолога Курпатова, задержан и доставлен УМВД Санкт-Петербурга, его подозревают в мошенничестве и организации преступной схемы вывода денег со счетов компании “Онлайн продакшн”.

Алексей Прорешный с сентября прошлого года проходил, как свидетель в уголовном деле, которое возбудили против Алексея Иевского по заявлению Андрея Курпатова, обвинившего своего сотрудника в краже дорогих часов, автомобиля, ювелирных изделий и махинациях с недвижимостью.

В 2020 году Иевский по поручению Курпатова купил внедорожник за 9,3 млн рублей, но в тайне от шефа оформил автомобиль на себя и когда обман вскрылся, возвращать деньги, машину и имущество отказался.

Но теперь в уголовном деле новая глава, где еще одним подозреваемым по этому делу стал любовник и «жених» Иевского Алексей Прорешный. Еще во время первого обыска оперативники нашли договор на заключение брака в Португалии Иевского с Прорешным. Следователи проверили деятельность ИП Прорешного, открытого в марте 2021 года и оказалось, что за полгода через это ИП Иевский вывел со счета компании “Онлайн продакшн” несколько десятков млн рублей по фиктивным договорам.

Перед самым задержанием Иевский шантажировал Андрея Курпатова тем, что продаст компанию и все права на видеокурсы и лекции прямым конкурентам. Но реализовать этот план ему не удалось, бывший начальник написал заявление о краже и Алексея Иевского арестовали. Сейчас ему грозит срок до 10 лет лишения свободы и штраф размером в 1 млн рублей.