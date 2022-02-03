Американцы "позаботились" о газе для Европы

США не собираются поставлять газ в Европу, но просят другие страны позаботиться об этом. Фото: REUTERS

Те, кто сомневался, что США снимут последнюю рубашку ради союзника, посрамлены окончательно и бесповоротно. Не секрет, что вся Европа сейчас теряется в гаданиях и поисках выхода из неминуемого кризиса со снабжением газом, если Россия вдруг приостановит поставки топлива в ответ на "самые дикие и жестокие санкции", которые ей обещают. Европейцы сидеть без газа не хотят, даже без дорогого, а если его не будет, то цены взлетят еще в разы. Американцев эта проблема не касается, США в вопросе газодобычи самодостаточны, но столько раз декларировать союзнические отношения и не помочь в трудную минуту – это ведь не по-союзнически? М Вашингтон не подвел.

Агентство Bloomberg сообщило, что команда Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном обратились по вопросу снабжения Европы газом сразу к нескольким странам, в том числе, к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии.

Вот-вот, я тоже покрутил пальцем у виска поначалу, подумав, зачем запрашивать газ у чистых импортеров и задав себе вопрос, а так ли уж неправ был Михаил Николаевич Задорнов, характеризуя американцев. По крайней мере, по отношению к тамошним властям. Но все не так просто. И они не тупые, они просто очень циничные. Потому что покупателей газа в Китае, Японии, Корее и Индии Вашингтон просто попросил отказаться от своих закупок газа. Дескать, тогда высвободившиеся объемы продавцы-добытчики перенаправят в Европу, и проблема будет решена.

К производителям газа, а именно, к Катару, Нигерии, Египту, Алжиру и Ливии, по словам уважаемого агентства, агенты Байдена также обращались. Но уже с обратной просьбой – нарастить производство и продажу СПГ в Европе. Особенно, в случае начала боевых действий на Украине.

Вот только американские чиновники и официальные лица (вместе с полуофициальными) не хотят знать или принимать в расчет, что свободного газа, в отличие от свободной нефти, на рынке практически нет. И для добычи дополнительного объема газа надо готовить инфраструктуру, для чего следует быть полностью уверенным, что этот газ купят. Грубо говоря, его продают, когда он еще находится под землей, и его еще надо добыть. Так что режим "ошпаренной кошки" под девизом "хватай мешки, вокзал уходит" в этом вопросе не работает.

Катар, кстати, уже ответил положительно на инициативу США. Но при соблюдении нескольких условий. Два основных из которых заключаются в том, что это должны быть долгосрочные контракты (чем это, кстати, отличается от позиции "Газпрома"? – А ничем! Зато просто серпом по всем европейским энергетическим хотелкам последних лет.). а еще попросил снять с него дискриминирующие ограничения. А иначе, сказали в столице Катара Дохе – ни-ни.

Но вот само по себе требование США к Китаю, Индии, Японии и Южной Корее отказаться от закупок газа в пользу кого-то там в Старом Свете – это предельно цинично. Вы, говорят, откажитесь от хлеба, пусть его неизвестный вам сосед купит подешевле. По факту, это требование уничтожить или загнобить свою экономику в пользу конкурентов. Удивительно, что Вашингтон не призвал при этом американских покупателей газа ограничить себя, посадить свои компании на голодный паек и жесткий режим экономии ради мира на Земле и тепла в Европе. Но вы же понимаете, это совсем другое.

А Украина – так и вовсе совсем третье, даже не Европа. Ей, вообще, по остаточному принципу. А в Киеве пусть думают, что США для них решат проблему с газом.

Вроде бы и заботу о Европе американцы проявили, и ничего, кроме бла-бла-бла, так и не будет, как и не было.

И они не тупые, нет, они просто предельно циничные. Проблемы индейцев шерифа не интересуют.