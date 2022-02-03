Дороже на 80% – новый прогноз роста цен на ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что если правки Минфина в Закон об ОСАГО пройдут, то полисы станут дороже на 80%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что если правки Минфина в Закон об ОСАГО пройдут, то полисы станут дороже на 80%. Все из-за увеличения компенсаций ущерба жизни и здоровью при ДТП в четыре раза (с 500 тысяч до 2 млн рублей), а также из-за отказа от учета амортизации деталей при расчете компенсаций на ремонт автомобилей, что также увеличит выплаты.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Лимиты выплат по ущербу здоровья и по смерти нужно повышать. Тот лимит, который есть (500 тысяч рублей), это, конечно, смешно. Кроме того, есть несоответствие: перевозчики отвечают в пределах 2 млн рублей, которые выплачиваются родственникам погибшего, например, в автобусе, а если человек погиб в легковом автомобиле, то 500 тысяч (это максимальные суммы выплат при гибели человека). И это несоответствие нужно устранить.

От максимальных 500 тысяч рублей считаются проценты компенсации ущерба здоровью, и получаются совсем неприемлемые выплаты: за легкий перелом – 25 тысяч рублей, проломленную кость черепа – 35 тысяч, а при травмах, при которых необходимо удалить часть легкого, – 200 тысяч рублей. Любой, кто знаком с расценками на лечение и знает стоимость лекарств, понимает, что на эти деньги трудно привести себя в порядок, пройти послеоперационный курс реабилитации и так далее. Это лишь частичные компенсации реальных затрат на лечение. Поэтому увеличение лимитов, на мой взгляд, необходимо.

Также необходимо отказаться от учета степени износа автомобиля при компенсации деньгами. Все это прекрасно понимают. Объясню лишний раз на своем примере. Летом мне разбили зеркало – обогреваемое, с электроприводом регулировок и складывания, со встроенным указателем поворота, которое было в отличном состоянии, несмотря на возраст. Мне насчитали по ОСАГО компенсацию в размере 11 тысяч рублей. Понятно, что за эти деньги можно купить только б/у-шное зеркало. Если же отдавать машину в ремонт, то это целая история: когда ее сделают, как сделают и с применением каких деталей…

Теперь мы подошли к главному вопросу. Все, или почти все, с перечисленными аргументами согласны. Но сколько это будет стоить? Пол года назад, комментируя увеличение лимитов выплат, когда начались разговоры об увеличении лимитов выплат, я говорил, что если полис ОСАГО при этом подорожает на 1,5-2 тысячи рублей (ну, на две с половиной) – это еще как-то терпимо. Но терпимо для кого? Страна большая, у многих людей доходы не позволяют дополнительные траты.

В недавних же предварительных расчетах Центробанка предполагалось подорожание полиса на 48-50%. Позже РСА предполагал 60-процентное подорожание полисов ОСАГО, а теперь заявил о 80-процентном. Это же какое-то среднее значение, а значит, предельное может быть больше. Или это предельное подорожание для водителей с плохой историей, которые часто попадают в аварии? Вопрос – так сколько?

Пока никто не знает, на сколько полисы ОСАГО подорожают. Если увеличение стоимости удастся удержать в рамках разумного, то это можно принять. Но если стоимость полисов окажется чрезмерной, то… РСА всегда будет говорить, что мы платим мало. Всегда и при любых раскладах. Никогда страховые компании не скажут, что мы платим слишком много. Поэтому должен быть какой-то рефери, Центробанк, возможно, который будет сдерживать рост цен. Если такая сила найдется, а увеличение стоимости ОСАГО окажется адекватной, то я за. А если цена полиса ОСАГО подскачет в два раза, то нужно будет требовать объяснений и обоснований.