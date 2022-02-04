Анекдоты: Археологи на раскопках нашли орудия труда X века. Уже в X веке люди закапывали орудия труда, чтобы не работать

Чему научили нас бегемоты?
Что нельзя похудеть, питаясь травой, салатами и гуляя.
* * *
- Для меня было разочарованием узнать, что ты работаешь в «Макдоналдсе».
- Большим, маленьким или средним?
* * *
Врач - больному:
- Какой у вас вес?
- Сейчас 116 кг, а максимальный был 121 кг.
- А минимальный?
- Минимальный - 3 кг 600 г.
* * *
Труд вреден.
Он прививает человеку привычку к перекурам.
* * *
Когда худеет жена, вместе с ней, против своей воли, худеют муж, дети, кот, собака, рыбки в аквариуме, кактусы на подоконнике и даже любовник жены.
* * *
В Одессе:
- Должен вас предупредить: бензин сегодня подорожал...
- Ой, я вас умоляю! Налейте мне 30 литров вчерашнего.
* * *
- Директор приказал, чтобы на новогоднем корпоративе все были в масках.
- Правильно, я тоже эти рожи видеть не хочу.
* * *
Меня так закалила семейная жизнь, что я перестал бояться загробной.
* * *
Леночка сделала себе татуировку тайком от родителей. Теперь она учится только на пятерки. В противном случае отец возьмет ремень и будет пикантно удивлен.
* * *
- Вовочка, почему ко мне вчера приходил уже третий твой отец?
- Ой, Марьванна, а то вы не рады...