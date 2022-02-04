Анекдоты: Археологи на раскопках нашли орудия труда X века. Уже в X веке люди закапывали орудия труда, чтобы не работать

Чему научили нас бегемоты?

Что нельзя похудеть, питаясь травой, салатами и гуляя.

* * *

- Для меня было разочарованием узнать, что ты работаешь в «Макдоналдсе».

- Большим, маленьким или средним?

* * *

Врач - больному:

- Какой у вас вес?

- Сейчас 116 кг, а максимальный был 121 кг.

- А минимальный?

- Минимальный - 3 кг 600 г.

* * *

Труд вреден.

Он прививает человеку привычку к перекурам.

* * *

Когда худеет жена, вместе с ней, против своей воли, худеют муж, дети, кот, собака, рыбки в аквариуме, кактусы на подоконнике и даже любовник жены.

* * *

В Одессе:

- Должен вас предупредить: бензин сегодня подорожал...

- Ой, я вас умоляю! Налейте мне 30 литров вчерашнего.

* * *

- Директор приказал, чтобы на новогоднем корпоративе все были в масках.

- Правильно, я тоже эти рожи видеть не хочу.

* * *

Меня так закалила семейная жизнь, что я перестал бояться загробной.

* * *

Леночка сделала себе татуировку тайком от родителей. Теперь она учится только на пятерки. В противном случае отец возьмет ремень и будет пикантно удивлен.

* * *

- Вовочка, почему ко мне вчера приходил уже третий твой отец?

- Ой, Марьванна, а то вы не рады...