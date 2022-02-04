Предприятия ЖКХ формируют экологическую повестку в стране

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Экологическая повестка, наряду с другими глобальными мировыми проблемами, стала одной из основных в 21-м веке. Наибольшую озабоченность вызывает существенное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. По мнению ученых и экологов, парниковый эффект влечет потепление поверхности и атмосферы Земли и, как следствие, неблагоприятное воздействие на экосистемы и человечество.

Одним из основополагающих международных актов, призванных исправить сложившуюся ситуацию, стало принятое в 2015 году Парижское соглашение по климату. Согласно договору, страны-участницы должны приложить усилия для удержания в долгосрочной перспективе прироста глобальной средней температуры до 1,5 градусов Цельсия. По мнению экспертов, это значительно сократит риски изменения климата.

Как достичь поставленных целей, сохранив задачи по росту и развитию экономических показателей? Жилищно-коммунальная отрасль может стать одним из главных драйверов экологической повестки. Здесь крайне важны энергоэффективность и энергосбережение.

Вот почему по инициативе Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства энергетики РФ, Государственной корпорации-Фонд содействия реформированию ЖКХ и Национального агентства по энергоэффективности организован первый Всероссийский конкурс на лучшие энергоэффективные проекты, который стартовал в конце 2021 года.

Прием заявок ведётся до 13 февраля 2022 года. Награждать победителей будут в Москве.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучший построенный энергоэффективный дом», «Лучшее реализованное технологическое решение капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить коммунальные платежи граждан», «Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры» и «Лучший просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

По словам генерального директора ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, в большинстве регионов России уже активно применяют энергосберегающие технологии в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Есть заслуживающие внимания, довольно успешные проекты как на региональном, так и на муниципальном уровнях, — сообщил глава фонда. - Наш конкурс как раз и направлен на то, чтобы найти, изучить передовые практики и сделать их достоянием всех регионов».

Для участия во Всероссийском конкурсе необходимо подать заявку на сайте АНО «Национальное агентство по энергоэффективности».