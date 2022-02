Средневековая мистика: всадник с головой, конь без головы

Кони без голов прежде архологам не попадались.

Захоронение, обнаруженное на месте старинного кладбища в городе Книтлингене на юге Гкрмании (район Энц в Баден-Вюртемберге), озадачило археологов – и местных (Stuttgart Regional Council's State Office for Monument Preservation and ArchaeoBW), да и в глобальном масштабе. В одной из раскопанных могил лежал конь без головы, рядом - мужчина с головой – по всей видимости, всадник коня без головы. Голова коня обнаружена не была – ни рядом, ни где-нибудь поодаль. О находке сообщила The Daily Mail.

Загадочное захоронение – средневековое, времен правления династии Меровингов – франкских королей, правивших до середины VIII века Франкским государством. Возраст останков не менее 1400 лет. Конь похоже, при жизни был, боевой – рыцарский, всадник – весьма знатной особой.

Зачем коня лишили головы? Точного ответа на этот вопрос у археологов нет. Фольк Даммингер (Folke Damminger), руководитель раскопок предполагает, что экзекуция стала частью погребального ритуала. Не исключено, однако, что ритуал это был магическим. Ведь согласно преданиям, короли династии Меровингов увлекались оккультными науками, эзотерикой и сами проводили магические обряды, для которых использовали, вы не поверите, лошадиные головы. Одна из них была обнаружена еще в 1653 году в могиле Хильдерика I, сына Меровея, отца Хлодвига, на которую случайно наткнулсяy некий Адриан Кенкен (Adrien Quinquin) – каменщик, ремонтировавший церковь Сен-Брис в городе Турне. В могиле было полно сокровищ, среди которых находились около 300 золотых пчел, золотая голова быка и хрустальный шар.

Всадник с головой: при жизни, возможно, был рыцарем при дворе королей династии Меровингов.

Вряд ли лошадиная голова из могилы в Турне и лошадь из могилы в Книтлингене когда-то составляли целую лошадь. Хильдерик I правил в период с 457 по 482 год – то есть, жил примерно 1500 лет назад. Лошадь, как уверяют немецкие археологи, была похоронена 1400 лет назад. То есть, на 100 лет позднее. Хотя, а вдруг. В датировке ведь возможны ошибки.