Путин рассказал об отмене карантина для контактных с больными ковидом

3 февраля Владимир Путин встретился с представителями бизнес-ассоциации «Деловая Россия». Фото: kremlin.ru

В четверг, 3 февраля, Владимир Путин встретился с представителями бизнес-ассоциации «Деловая Россия». Обсуждали, как сделать жизнь предпринимателей легче. Вот главное, о чем говорили на мероприятии:

БЕЗ КАРАНТИНА

Президента спросили, будут ли новые ограничения, связанные с ковидом.

- Вчера вечером обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним довольно поздно, где-то уже во втором часу ночи. Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, - успокоил президент.

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГ И НЕ СИДИ

Главе страны пожаловались, что сейчас часто заводят уголовные дела на предпринимателей, которые задолжали с налогами, но потом все оплатили. Дела в конце концов рассыпаются, но мороки для бизнеса много.

- Согласен. Думал, что это в рамках здравого смысла. Если задолженность погашена, то какой смысл возбуждать дело, создавая проблемы на производстве? Это выгодно для бюджета — стимулировать должника гасить задолженность, - президент поддержал предложение не заводить дела против тех, кто закрыл налоговые долги.

Еще главе страны предложили поощрять бизнес, который аккуратно и вовремя все платит в бюджет.

- По поводу поощрения хороших налогоплательщиков… Уплата налогов — конституционная обязанность. Поощрять за то, что человек ведет себя законопослушно — не знаю, насколько это обоснованно. У нас не убий, не укради… За все поощрять? Нужно просто жить в рамках закона, - ответил Путин.

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ

Президенту напомнили, что старая программа утилизации машин неплохо подстегнула экономику и наполнила бюджет. На каждый вложенный рубль государство получило полтора. «Деловая Россия» попросила президента о новой аналогичной программе, присутствующие по видеосвязи члены правительства идею поддержали.

- Андрей Рэмович (Белоусов, вице-премьер — Ред.), дайте, пожалуйста, поручение Минпромторгу, а потом доложите предложения, которые вы подготовили, - поручил глава страны.