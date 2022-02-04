И какого черта мне спокойно не сидится? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Дилинь», «дилинь», «дилинь-дилинь-дилинь» - затрезвонил старенький Ксюшин айфон сначала одиночными сообщениями, потом очередью. Это была лучшая подруга Маринка. И она страдала.

ЧУЙКА, БУДЬ ОНА НЕЛАДНА

«Мне так плохо, подруга!», «Реву!» - строчила страдалица одну эсэмэску за другой. - «Почему другим - плюшки, а мне постоянно по башке?», «И чем, интересно, я хуже этой курицы?», «Я для него все, а он, козел, бабу себе завел!», «Нет, ну ты представляешь, какая сволочь!»

Ксюша представляла. Маринкин Санек, кавалер ее горячего любящего сердца, был тот еще ходок. С лица, как сейчас модно говорить, «такое себе», без приличного образования, без нормальной работы, денег и чувства юмора, но с какой-то нечеловеческой харизмой, которая так и манила женский пол. Но Маринка никому не собиралась уступать Санька, поэтому то и дело гоняла «мух» драной метлой.

Да, она любила свое харизматичное недоразумение неистово. Всегда знала, когда оно пускалось во все тяжкие. От этого знания и страдала. Неведение - залог крепкого сна, но Маринка спала плохо. Глупому Маринкиному сердцу, трепещущему от одной мысли о Саньке, сильно мешали жить ее аналитический ум, авантюрный склад характера и обостренная интуиция, будь она неладна. Как нюх у натасканной на поиски «запрещенки» немецкой овчарки. Стоило эфиру чуть завибрировать в системе координат кобелиной Санькиной натуры, Маринка теряла покой: ее нутро ныло, кричало и канючило «что-то здесь не так!»

ЕЕ ЗОВУТ КОЛОМБО

Что общего у Маринки с Саньком, это другой вопрос, но стоило благоверному только начать присматриваться к новой пассии, разминая любовные чакры, Маринкина чуйка тут же становилась на дыбы. Аларм, внимание, тревога! Включалась противная сигнализация, и Маринку было не удержать. И ладно бы она донимала неверного любимого вопросами и подозрениями, как любая нормальная ревнивая женщина, так нет же. Интуиция превращала обычно добродушную и наивную Маринку в Мегрэ, Пуаро, Холмса и Коломбо в одном флаконе. «Элементарно, Ватсон»: видя Санька насквозь, она с легкостью просчитывала каждый следующий его шаг. С профессионализмом супераналитика секретного разведывательного управления она вычисляла новых воздыхательниц своего гулены через соцсети и грамотное использование правила «шести рукопожатий». А потом, по завершении операции, ходила с козырей, обезоруживая любимого аргументами и доказательствами.

Почуяв неладное, уже через пару-тройку дней Маринка точно знала, «кто эта кошелка», где работает, есть ли у нее муж-дети, и чем она, стерва такая, интересуется, чего, как говорится, хочет по жизни. У Санька, как правило, не хватало ума хоть как-то объясниться с «Мегрэрой» или красиво наврать, и все его рассекреченные залеты заканчивались одинаково. Сначала он неумело отрицал интрижку на стороне, а потом сворачивал ее конвертиком, оставаясь под теплым бочком всепрощающей Маринки, готовой ради возлюбленного на все. Она вполне могла бы быть по-своему счастлива, если б не эта проклятая чуйка. Ни самой Маринке, ни ее неверному, но любимому мужчине, от обостренной женской интуиции житья не было.

У КОГО ЛЮБОВЬ, А У КОГО КРУЖОК ПО ИНТЕРЕСАМ

- Ты что, опять устроила расследование? - спросила Ксюша, отозвавшись на страдательные СМС подруги телефонным звонком. Маринка пребывала в нетипичной для себя рыдательной истерике и кляла судьбу. На этот раз что-то пошло не так, и заблудивший в очередной раз Санек Маринку все-таки бросил. Как ненужный чемодан.

- Конечно! - сморкалась Маринка, сопя в трубку. - Понимаешь, я прямо кожей почувствовала, что у него баба опять завелась. Вот прямо кожей. Стала сети шерстить, активность его френд-ленты, сразу выяснила, кто эта шмара, нашла общих знакомых, узнала про нее все, номер телефона даже. И позвонила.

- Кому? - не поняла Ксюша.

- Да девахе этой Сашкиной. Новому увлечению его.

- И?

- Что и? Ну и сказала, что про нее думаю: потому что нечего на чужих мужиков зариться. «Здравствуйте, - говорю, - не ждали? Это жена Сашина. Как вам с чужим мужем шашни крутить, ничего не жмет?» А она, представляешь, даже не удивилась. «Все, - говорит, - понимаю, но у нас с Александром любовь». Нормально? Это у нее с моим Саньком - любовь. А у меня тогда шесть долбаных лет что? Кружок по интересам?

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

А потом Маринка плакала. Как тогда в 17 лет, когда Юрчик - ее первая любовь, без объявления войны ушел к Машке-пэтэушнице. Маринка знала, что так будет - наинтуичила, всю будущую плешь парню проела: недели три выгрызала волосок за волоском, когда тот вроде бы и обратил внимание на Машку на дискотеке, но всерьез даже и не думал с ней связываться. В итоге нервы у пацана сдали, Машке Маринка тоже в душу наплевала изрядно, и поминай как звали, «я полюбил другую».

- И какого черта мне спокойно не сидится? - вопрошала Маринка у Ксюши и провидения. - Одни беды от этой интуиции женской. Может, я слишком умная?

- Ну... или слишком дура...

Подруги, они на то и нужны, чтобы говорить правду.