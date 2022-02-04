Вопрос дня: Вы за кого будете болеть?

Игры в Пекине торжественно открываются 4 февраля, а горнолыжники на олимпийских склонах соревновались уже накануне. Фото: REUTERS

Юрий ЛЯПКИН, олимпийский чемпион:

- За сборную буду болеть! Кому-то жалко, что из НХЛ не приедут, а я считаю: пусть молодые себя покажут. Нельзя только допускать того, что было на прошлой Олимпиаде, когда мы в финале с немцами чуть победу не упустили! Ребят из тренерского штаба знаю, конечно, а игроков - нет. В 1976-м в Инсбруке, где мы стали чемпионами, я персонально болел за конькобежцев, моего друга Валерия Муратова.

Сергей КРИВОНОСОВ, депутат Госдумы:

- Мне особенно нравятся горнолыжный спорт и хоккей. Накануне старта Игр в Пекине мы в Красной Поляне с великолепным хоккеистом Алексеем Касатоновым открыли выставку артефактов Сочинской Олимпиады. В Думе работают отличные в прошлом спортсмены - Артур Таймазов, Светлана Журова, и я хочу, чтобы в России гордились не только прошлыми спортивными успехами!

Мария КОРОЛЕВА, замдиректора гимназии № 1, Кирово-Чепецк:

- Все этапы биатлона и лыжных гонок собираюсь смотреть. У меня был первый взрослый именно по лыжам, но, увы, форма уже не та. Не скажу, за кого больше буду болеть - за женскую или за мужскую команду. Но девчонки у нас сейчас на лыжне так зажигают...

Николай ЛЕБЕДЕВ, режиссер «Легенды № 17»:

- Если спросите, буду ли особо горячо переживать за хоккей, не отвечу. Мне Игры вообще интересны. Помню слова американского психолога Ролло Мэя, что состояние зрителя на трибуне удивительно: он выплескивает массу эмоций, но не может повлиять на то действо, куда его энергия направлена.

Александр РОМАНОВ, бывший пилот:

- Для Китая это грандиозное событие, уверен, все будет на высшем уровне. Сын мой, кстати, возил олимпийский огонь. Открытие не увижу из-за занятости, а хоккей люблю, всегда болел за «Красную машину», сейчас отношусь спокойнее.

Елена ЧАЙКОВСКАЯ, заслуженный тренер СССР:

- Я не имею права ни за кого болеть. Все фигуристы одинаково любимы. Надо знать, что такое Олимпиада, тут нельзя ничего под руку говорить до начала.