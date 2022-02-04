Когда семья против: Блогер Амиран Сардаров разводится с внучкой первого президента Узбекистана, не прожив в браке и года

Амиран и Мариам поженились в апреле прошлого года и прожили в браке всего девять месяцев. Фото: Инстаграм.

Российский блогер Амиран Сардаров объявил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Молодые люди поженились в апреле прошлого года и прожили в браке всего девять месяцев. Со стороны казалось, что они очень счастливы – блогер регулярно публиковал в Инстаграме снимки с женой. На своей странице в соцсети 35-летний Сардаров сообщил, что они с женой расстались, и пожелал бывшей супруге удачи.

- Мы с Машей расстались. Увы, так бывает. Хочу тебя поблагодарить за то, что была в моей жизни. Ты очень светлая, умная и энергичная. Желаю тебе оставаться такой же! Никогда не грусти и будь таким же затейником. Уверен, все самое лучшее у тебя впереди, ты найдешь свое счастье. Спасибо тебе за все, - написал Амиран.

Судя по всему, немалую роль в разводе сыграл тот факт, что семья Мариам не приняла блогера. Мать девушки – младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева, бывший дипломат и представитель республики Узбекистан при ЮНЕСКО. Лола давно живет в США вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Тилляевым. Их трое детей, включая Мариам, выросли в Америке.

Мариам с братом и мамой Лолой Каримовой-Тилляевой. Фото: Инстаграм.

Свадьбу Сардаров и его избранница тоже сыграли в Шатах. Однако пышного бракосочетания, какие обычно устраивают представители состоятельных восточных семей для своих наследниц, не было. Видимо, близкие девушки сразу были против ее брака. Поэтому жених и невеста скромно поженились в Лас-Вегасе.

- Я вчера женился! Мне всегда было интересно, что меняется внутри, когда вы надеваете кольца, и вам говорят «отныне вы теперь муж и жена», - рассказывал Сардаров в Инстаграме. - Рассказываю - ничего не меняется. Нас поженил Элвис Пресли в Лас-Вегасе, все так быстро произошло, что я даже ничего не успел понять. Будем с Машей теперь разбираться, как это работает на практике, и можно ли жить долго и счастливо.

Оказалось, что нельзя. Уже в декабре блогер жаловался в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Басты, что семья жены так и не приняла его.

- Я бы хотел больше сказать что-то про личные отношения, так как всегда был открыт, но… Я так скажу, мы с Машей не общаемся с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать, - рассказал Амиран.

Близких Мариам можно понять. Чего только стоила фотография, которой Сардаров поделился в Инстаграме после свадьбы. На снимке его молодая жена позирует без трусов. Наследнице Ислама Каримова даже пришлось публично оправдываться за дочь в соцсетях.

После свадьбы Сардаров опубликовал в Инстаграме фото жены без нижнего белья. Фото: Инстаграм.

- Моей дочери Мариам уже 22 года. Основную часть своей жизни она провела за рубежом. У нее свои понятия о жизни – что можно, а что нельзя, что красиво, а что – нет. Каждый человек отвечает за себя. Их поступки влияют на их жизнь. В качестве матери я могу одобрять ее или нет, это мое дело. К этому президент Каримов не имеет отношения. Он посвятил свою жизнь работе. Дела, которые делают его дети и внуки, не имеют отношения к его работе, - написала Лола Каримова. - Если моя дочь вас раздражает, просто не смотрите на нее. Делайте то, что вам нравится и приносит радость.

Масла в огонь подлил и горячий темперамент блогера. Сардаров не раз признавался, что он полигамен. И жаловался, что Мариам ревнует его к другим девушкам. Избранница звезды Ютуба взламывала его соцсети, чтобы читать его переписки. При этом Амиран всегда подчеркивал, что не изменяет жене.