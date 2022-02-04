Личный адвокат Трампа стал певцом

Джулиани пришлось покинуть проект уже в первом туре: судьям не понравилось его исполнение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская версия известного во всем мире телешоу «Маска» называется «Певец в маске».

В первом эпизоде шоу начавшегося на одном из американских телеканалов седьмого по счету сезона принял участие бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани.

В Штатах на эту для участия в этой программе приглашают не только звезд шоу-бизнеса, но и бывших политиков. Так, например, несколько лет назад в ней принимала участие кандидат в президенты США и бывший губернатор Аляски Сара Пэйлин.

А вот Джулиани пришлось покинуть проект уже в первом туре: судьям не понравилось его исполнение.

По правилам конкурса, он снял маску и раскрыл свою личность. После чего в студии начался скандал: двое судей покинули свои места в знак протеста. Еще двое остались и поговорили с экс-мэром.

Когда-то Джулиани был любимчиком, став популярным на волне начатой им борьбы с преступностью, когда он был прокурором Манхэттена, а затем мэром Нью-Йорка.

Но многим теперь не нравится то, что Джулиани был еще и личным адвокатом Дональда Трампа.

Именно Джулиани занимался исками, поданными командой Трампа по отмене результатов последних президентских выборов. Иски были отклонены, а против Джулиани еще до этого было начато расследование. Оно было связано с его участием в американо-украинских отношениях и с якобы оказывавшимся им давлением на правительство Украины с целью получения доказательств о причастности Байденов к коррупционным схемам.

В данный момент лицензия Джулиани на занятие адвокатской практикой аннулирована.