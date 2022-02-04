Привратница, попытавшаяся повеселить Елизавету II чучелом, чуть не лишилась работы

По приезду домой королева несколько успокоилась и вернула Келли на работу Фото: REUTERS

Вот уже более 15-и лет верным другом и помощником британской королевы Елизаветы II остается ее личный стилист Анджелла Келли.

В своей книге «Другая сторона монеты» Келли рассказала, как однажды, казалось бы, безобидная шутка чуть не стоила ей работы при королевском дворце.

Это было в 2006 году, во время официального визита монаршьей четы в Австралию.

Перед вылетом на Зеленый континент королева призналась, что мечтает увидеть кукабарру - редкую птицу, живущую только в Австралии и являющуюся символом этой страны. Приехав в Австралию, Анджела купила на одном из блошиных рынков чучело кукабарры и посадила «птичку» в клетку, которую занесла в королевские покои. Когда Елизавета II зашла в спальню, она бросилась к подоконнику с восхищенными возгласами: «Это же кукабарра!».

Поняв, что перед ней неживая птица, королева словно окаменела. И сначала не поняла, что это первоапрельский розыгрыш, хотя все это случилось именно первого апреля. Монарх выяснила, что все это дело рук Анджелы. И объявила ей: «Вы уволены».

Келли попыталась объяснить, что все это пусть и неудачный, но розыгрыш. Но Елизавета II была непреклонна. А вот чучело кукабарры она забрала с собой, в Великобританию.

По приезду домой королева несколько успокоилась и вернула Келли на работу, взяв с нее обещание больше не устраивать подобных розыгрышей.

Анджелу Келли называют в Англии королевской привратницей. Ей одной из немногих разрешено прикасаться к королеве.