Мэрское меню: Нью-йоркских школьников превращают в веганов

Эрик Адамс – веган Фото: REUTERS

Вступивший 1 января в должность мэра Нью-Йорка Эрик Адамс – веган: он не употребляет в пищу не только мясо и рыбу, но и вообще все продукты животного происхождения, включая молоко и мед.

Именно он настоял на том, чтобы в столовых, финансируемых из городского бюджета, хотя бы один раз в неделю подавали веганские блюда. Из привычного списка исключили даже макароны с сыром, пиццу.

Сам городской голова настаивает, что «растительная пища вкусна и питательна, а дети устали от еды, которой их кормили в школах ранее».

Пока решено что веганские блюда будут подавать учащимся по пятницам, но в некоторых начальных и средних учебных заведениях Города Большого Яблока решили строго растительной пищей кормить еще и по понедельникам.

Нововведение понравилось далеко не всем. В некоторых школах из-за недовольства учащихся и их родителей невеганские блюда вернут в пятничное меню. Хотя чиновники настаивают, что веганские лепешки-тако с томатной сальсой и брокколи, а также салат из моркови с лимонным соком были продегустированы и одобрены самими школьниками.

В современной истории прецеденты навязывания свыше нововведений в систему школьного образования уже были. Так супруга первого президента независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара являлась адепткой т.н. системы «Детка» Порфирия Иванова. Она написала несколько книг о нравственном воспитании детей с использованием этой системы и настояла на ее изучении и применении в казахстанских школах.