Дотошный мужчина вывел телефонного мошенника из себя и сберег 1,7 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает нервного мошенника, который обманул доверчивого мужчину Фото: Shutterstock

Курьезный случай произошел несколько дней назад с жителем подмосковного поселка Битца 56-летним Иваном В.* Мужчина работает курьером, но решил попробовать себя на новом поприще - в инвестициях. Иван наткнулся в интернете на сайт предлагающий беспроигрышные инвестиции и серьезное преумножение вложений. Мужчина решил рискнуть и позвонил по указанному там телефону. Ивану ответил сотрудник, представившийся профессиональным брокером Сергеем. Брокер рассказал мужчине о солидных выгодах при работе с инвестициями под его руководством.

Для старта от Ивана требовалось всего лишь заплатить 13 тысяч рублей. По словам брокера, эти деньги нужны якобы для регистрации в системе и создания первичного портфеля акций. Иван мало что понимал в инвестировании и сложных терминах, поэтому задавал Сергею множество уточняющих вопросов. Брокер с трудом, но смог объяснить мужчине всю систему и убедить его в необходимости оплаты, после чего Иван перевел на счет Сергея запрошенную сумму.

Получив деньги, брокер велел мужчине установить на мобильный телефон несколько приложений, в том числе и приложение фирмы, которую Сергей представляет. Когда Иван зарегестрировался в приложении, брокер сразу же перевел ему на счет 19 714 $ США, объяснив, что для больших заработков требуется большое вложение. Сергей убедил мужчину, что перевел ему свои личные деньги, ведь очень верит в такого перспективного инвестора как Иван. Но был один нюанс - теперь Ивану было необходимо раздобыть 1,4 млн рублей, чтобы отдать «долг» его новому руководителю Сергею.

Иван стал досконально расспрашивать брокера о всех причинно-следственных связях таких транзакций. Сергей рассказывал Ивану заученный текст, но уже и сам стал путаться и злиться. Однако, Иван поверил мужчине и отправился банк, чтобы оформить на себя кредит и перевести «долг» Сергею.

В банке мужчина оформил на себя займ с запасом, взял 1,7 млн рублей и уже хотел было начать переводить деньги на счета Сергея, когда его вновь одолело любопытство. Мужчина снова стал задавать брокеру те же самые вопросы, чтобы наверняка убедиться в совершаемых операциях. Тут у брокера сдали нервы и вместо ответов он перешел на отборный мат и оскорбления. Сергей угрожал мужчине и требовал немедленно отправить ему всю сумму. Тогда-то Иван и понял, что чуть не стал жертвой мошенников.

«В полицию обратился 56-летний житель Подмосковья Иван В.* Мужчина решил организовать себе дополнительный заработок путем инвестиций. Он нашел в интернете сайт предлагающий быстрое обогащение и позвонил по указанному телефону. Трубку взял мошенник, представившийся брокером и стал планомерно вводить Ивана в заблуждение. Опытный аферист знал ответы на каждый вопрос Ивана, но был не готов к дотошности и повышенному любопытству мужчины, что в конечном счете вывело мошенника из себя. Аферист стал оскорблять Ивана и угрожать ему, чем выдал себя и тем самым уберег потерпевшего от потери крупной суммы денег. Однако, потерпевший успел перевести мошенникам 13200 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает нервного мошенника, который обманул доверчивого мужчину.

* Имена изменены