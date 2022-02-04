VK Видео покажет звёздный прямой эфир перед открытием Олимпиады в Пекине

Каждый зритель сможет прочувствовать атмосферу Игр — знакового события, за которым традиционно следят миллионы людей по всему миру

К старту зимней Олимпиады в Пекине VK Видео проведёт прямой эфир со звёздными гостями. Спортсмены, журналисты и блогеры обсудят, чем могут запомниться Игры-2022 и сколько медалей имеют шансы заполучить российские атлеты. Прямо в комментариях зрители смогут поддержать спортсменов и принять участие в интерактиве. Трансляция начнётся 4 февраля в 13:30 по московскому времени, она будет доступна всем интернет-пользователям — на видеовитрине VK Видео и в сообществе «Спорт ВКонтакте».

О своём опыте участия в Играх расскажут олимпийские чемпионы — гимнаст Никита Нагорный и фигуристка Аделина Сотникова. Также к прямому эфиру присоединятся певец и блогер Роман Каграманов и спортивный блогер Алексей Лихарев (Beardserk). Вести трансляцию будет параатлет Дмитрий Игнатов.

Каждый зритель сможет прочувствовать атмосферу Игр — знакового события, за которым традиционно следят миллионы людей по всему миру. На связь из Пекина через VK Звонки выйдет член сборной Олимпийского комитета России по санному спорту, многократный призёр этапов Кубка мира Юрий Прохоров.

Во время прямого эфира зрители смогут поддержать российских спортсменов. В комментариях к трансляции можно поделиться словами поддержки сборной Олимпийского комитета России. А в Клипах ВКонтакте можно выложить короткий вертикальный ролик в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

Специально к Олимпиаде ВКонтакте запустила серию спортивных проектов. Лента «Пекин-2022» объединит самые громкие новости и интересные обсуждения Олимпиады. В специальном разделе мини-приложения «Спорт» можно изучить медальный зачёт и установить эмодзи-статус, чтобы поболеть за команду в любимом виде спорта.