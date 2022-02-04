Украинский агент завел с российским прапорщиком ребенка, чтобы собрать секретные сведения

Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константин Ширинг во время оглашения приговора в Верховном Суде Республики Крым Фото: ТАСС

Эта история на Украине не сходит с полос газет. Там все просто не перестают восхищаться 62-летним Константином Семеновичем Ширингом, который настолько проникся ненавистью к российским военнослужащим, что стал жить с одним из них гражданским браком. После того как Служба безопасности Украины в 2015 году забросила Ширинга из Запорожья в Крым, он сошелся с молоденькой крымчанкой, которая поступила на службу в Вооруженные силы России.

Выбор Ширинга был не случайным: девушка в звании прапорщик служила в Феодосии, в штабе 18-го гвардейского зенитно-ракетного полка, который подчиняется Воздушно-космическим силам России. На вооружении части стоят зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которыми в интересах концерна "Укроборонпром" активно интересовалась украинская разведка.

Вскрыть порочную связь украинского шпиона с российским прапорщиком помогло задержание в Крыму нескольких агентов, которые были завербованы 47-летним начальником подразделения украинской военной разведки полковником Олегом Ахмедовым. Все они пытались купить и перевести комплектующие С-300 и С-400 на Украину. Одним из них оказался украинский футболист Василий Василенко (задержан в 2019 году в России и осужден на 12 лет за шпионаж).

Любовь к деньгам у Ширинга была настолько велика, что он даже завел с российским прапорщиком дочку. Только после этого подвига он уговорил гражданскую супругу собрать для него секретные сведения о ракетчиках с которыми она служит.

Молодая семья жила в служебной квартире рядом с воинской частью, где с 2017-го года и собирали сведения, составляющие государственную тайну. За них Ширинг получал деньги из Киева. Эта идиллия продолжалась недолго: в 2020 году пара была разоблачена и задержана сотрудниками ФСБ России.

- Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано, - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что Ширинг привлек к сотрудничеству с разведкой Украины гражданку России из числа военнослужащих исключительно с целью получения сведений. В июле 2021 году его гражданская супруга была осуждена за государственную измену и приговорена к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 2 года, так как воспитывала малолетнего ребенка.

Ширинг в суде вину не признал. Заявил, что ничего не передавал на Украину. Свою связь с украинской разведкой отрицал, утверждая, что его просто оговорила супруга после семейного конфликта.

Это первый агент Украины, которому пришлось в Крыму завести ребенка, чтобы получить доступ секретной информации. С 2014-го по 2021 год было задержано более 30 сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов.