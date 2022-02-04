Как мы победили омикрон: истории сотрудников KP.RU, переболевших новым штаммом ковида

Перенесшие штамм "Омикрон" сотрудники "Комсомолки" решили поделиться своей историей болезни. Фото: Shutterstock

В России наблюдается небывалый всплеск заболеваемости коронавирусом. Новый штамм омикрон оказался особенно заразным, но чуть менее опасным, чем его предшественники. Не удалось уберечь себя от вируса и сотрудникам KP.RU, как мы ни старались, избежать встречи с омикроном все же не удалось.

Но выпив гору противовирусных таблеток и отсидев карантин, мы решили поделиться своими историями, как перенесли ковид, что делали, чтобы быстрее поправиться. Будем надеяться, наш опыт поможет и вам.

Юлия, специалист по работе со СМИ

Коронавирус у меня начался с кашля. Даже, я бы сказала, с подкашливания. Такого мелкого и поверхностного, как будто надышался пылью, а не заболел. В первый день я даже не придала значения этому симптому, а зря, позже я себя долго корила за этот день, который еще провела «на свободе». И еще неделю звонила и писала друзьям, с которыми в тот день виделась, чтобы убедиться, что никого из них не заразила.

На второй день кашель не прекратился, что стало для меня неприятным сюрпризом, пришлось отменить поход в гости. А вот уже к вечеру сильно разболелась голова и поднялась температура, причем сразу 38.6. Парацетамол действовать никак не хотел, и я вызвала врача. Экспресс-тест за три минуты подтвердил - у меня ковид.

Врач выписала ударные дозы противовирусных, витаминов, таблеток от кашля. Уже переболевшие мои знакомые советовали не пить такое количество лекарств, но я решила все же слушать врача, а не прошедших этот путь товарищей, что рекомендую делать и вам при первых симптомах ОРВИ.

Через четыре дня головная боль и температура прошли, но проявились новые симптомы: заболело горло, начался насморк, чихание, пропали запахи (правда, всего на один день). И самое главное – сон. В эти дни я спала столько, сколько не спала, наверно, за весь последний год. Но организму все было мало.

Когда стало казаться, что все очевидно, простудные симптомы наконец прошли, оказалось, что возвращаться к привычной жизни организм еще не готов. Дойти до кухни и налить чай было сопоставимо с преодолением марафона – руки начинали трястись, голова кружилась, а сердце просто выскакивало. Такое состояние длилось еще дня четыре. И только к концу карантина я начала чувствовать себя почти человеком.

Головная боль и температура прошли лишь на пятый день. Фото: Shutterstock

Повторный тест на ковид показал, что вируса больше нет, и для окружающих я не опасна. Но кашель, заложенность по-прежнему остаются, а также странная ватная, плохо соображающая голова.

Выписывающий меня врач заверил, еще через месяцок все должно точно пройти, тогда и нужно прийти на диспансеризацию, посмотреть, оставил ли ковид какие-то последствия.

Выводы:

- при первых симптомах ОРВИ следует сразу уходить на изоляцию;

- симптомы могут быть любые и возникать в любом порядке (кашель, насморк, чихание, першение в горле, температура, головная боль, головокружения, учащенное сердцебиение, потеря обоняния);

- чтобы заболевание прошло в легкой форме, необходимо обратиться к врачу как можно раньше, и как можно раньше начать лечение;

- мой врач заверил, что ковид на дому я перенесла только благодаря сделанной прививке, иначе заболевание могло пройти в куда более тяжелой форме. Передаю слова врача и вам, вдруг кому-то они помогут решиться на вакцинацию;

- ну и конечно, если уж вы заболели, полностью соблюдайте предписание вашего врача.

Будьте здоровы!

Ильдар, специалист по работе с регионами.

«Этот новый омикрон – полная ерунда, шанс завершить пандемию. Сейчас все легко переболеем и весной вернемся к полноценной жизни!». Как часто я встречал такие комментарии в социальных сетях. Честно признаюсь, сам стал думать в том же духе, мол, омикроном переболеем поголовно, в легкие он не уходит, а значит перенесем без проблем.

Жизнь поставила меня на место. Первые признаки коронавируса я почувствовал в середине января – першение в горле, быстрое пиковое течение, высокая температура в первые 2-3 дня. Положительный тест хорошего настроения не прибавил, но предостерег от любых попыток выйти из дома. Заразить кого-то еще я точно не хотел.

Но давайте вернемся к «легкости» течения омикрона. Действительно, непосредственно сам ковид протекал у меня куда проще, чем грипп и даже обычные ОРВИ. Горло почти не болело, насморка минимум, кашель сразу был «мокрым». Уже через пять дней я чувствовал себя почти здоровым. Казалось бы, вот оно, подтверждение легкости нового штамма.

Как бы ни так. В моем окружении все больше и больше людей жаловались на те же симптомы, но так же легко как я болезнь переносили только привитые. Я, конечно, не ученый, но если говорить по моему кругу общения, то омикрон действительно легко перенесли именно те, кто поставил себе «Спутник». Быть может, это не омикрон такой легкий, а большинство населения уже привились?

В любом случае, к концу первой недели я посчитал себя здоровым и даже начал гулять вокруг дома, не контактируя с людьми. Однако легкое течение болезни совершенно не избавляет от последствий ковида. Этот коварный вирус даже в простом формате бьет по слабым точкам организма. В моем случае этим местом оказались уши. После болезни у меня появился тиннитус – постоянный субъективный шум в ушах.

"Омикрон" легче перенесли те знакомые, кто в свое время вакцинировался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот звон возникал у меня и раньше, по утрам, но всегда проходил за пару часов. То есть предпосылки к возникновению постоянного шума были, но раньше организм справлялся. Ковид нашел это слабое место и перевел тиннитус в постоянный режим. По словам врача, он может пройти через месяц, через полгода, а может и остаться на всю жизнь.

Главный вывод из этой истории – не стоит недооценивать омикрон. Лучше не болеть им вообще. Да, он действительно протекает легче, и если у вас нет предпосылок к осложнениям, и вы привиты, то ковид действительно может пройти за 3-4 дня. Но если есть возможность пересидеть вспышку вируса дома – поберегите себя.

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