Шнуров объяснился за клип «Шмарофон», выведя Собчак на чистую воду: барство, лицемерие, пошлый морализм и тяга к грязному белью

Конфликт Сергея Шнурова и Ксении Собчак продолжается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ленинград — город маленький, как говорилось в одном известном фильме.

Поэтому если встречаются на Невском проспекте два старых друга, то сворачивать уж резона нет.

Так было с Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым, которые вроде бы когда-то были товарищами по шоу-бизнесу, в жирные времена работали на одних и тех же мероприятиях, и часто выпивали в компании тогда еще жены артиста Матильды, а затем дорожки их разошлись и сходились не иначе, как ради хайпа.

Все помнят свару в доковидном 2019 году, когда музыкант посвящал телеведущей стишки в инстаграме, а она старалась отвечать ему тем же. Упоминали и Константина Богомолова, и Матильду, и новую жену Сергея Ольгу Абрамову. Ксения даже настаивала на поэтическом баттле, но Сергей смеялся в ответ.

Позже все эти посты Шнур удалил, отрекся от старого мира и «Ленинграда» (в очередной раз), и начал новую жизнь, продвигая проект «Зоя» с солисткой Ксенией Руденко. Но бизнес сильно не выстреливал, тогда Сергей вспомнил про давнюю подругу, стабильно дающую и просмотры, и цитирование, и хайп.

Шнуров инициировал очередной конфликт, Собчак моментально вспыхнула, как спичка, завязался очередной акт комедии. Сергей решил, что говорить за него будет «Зоя» и выпустил клип «Шмарофон», где по привычке выдал ряд закулисных инсайдов — вплоть до намеков на то, что сын светской львицы, белокурый Платон, больше похож на бывшего московского чиновника Сергея Капкова, нежели на своего официального отца.

Тут прорвало многих. Казалось бы, в желании уязвить соперницу музыкант перешел грань, когда вплел пятилетнего ребенка в хайп-интрижку. Посыпался шквал критики. Но Сергей поспешил объясниться, перед тем удалив клип «Шмарофон» со страницы.

- Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал этот клип, - написал Шнур, иллюстрировав пост своенравной и капризной Марфушенькой из сказки «Морозко». - Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна - типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же «журналистскими» приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке.

Ксения Собчак в гостях у Анастасии Волочковой.

Музыкант напомнил, какие методы использует при работе Собчак, упорно называющая себя порядочным журналистом, а не светской дивой или конферансье, к примеру.

- Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой, - напомнил Сергей то самое интервью в ютубе. - Потрогать «горяченькое». Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад.

Подписчики единодушно рукоплещут Шнурову за клип и пост пояснения, пишут «Браво!» и завидуют точности и тонкости метода одиозного музыканта.