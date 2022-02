Почему рекомендуют высокие дозировки омега-3 после COVID-19?

Depositphotos

Одно из таких средств – омега-3. Сегодня специалисты рекомендуют принимать омега-3 в высоких дозировках. Почему так важны омега-3?

Попадая в организм, помимо других органов, вирус поражает внутреннюю стенку кровеносных сосудов – эндотелий. Если сосуды были поражены еще до заражения вирусом, что часто бывает у людей в пожилом возрасте, то заболевание протекает тяжелее, выздоровление происходит дольше, так как вирус усугубляет уже имеющиеся проблемы сосудов.

В связи с этим важное значение приобретает поиск средств, которые бы оказывали благотворное влияние на эндотелий сосудов, помогая в его восстановлении после болезни. Одно из таких средств – омега-3. Сегодня рекомендации многих специалистов сходятся на том, что принимать омега-3 кислоты необходимо именно в высоких дозировках – от 950 мг. Для людей старшего возраста (65 +) эту дозировку можно увеличить вдвое. Это обусловлено тем, что после болезни организм, и в частности сосуды, нуждаются в особой усиленной поддержке.

Научные данные о действии омега-3

Ранее изученные свойства омега-3 кислот, делают их актуальными для поддержки сосудов и сердечно-сосудистой системы в период восстановления после перенесенного COVID-19.

- Омега-3 играют важнейшую роль в формировании клеточных мембран всех органов и тканей [1] – клеток эндотелия сосудов, сердца, а также мозга, зрительного аппарата и т.д.

- Прием омега-3 улучшает реологические свойства (текучесть) крови. Омега-3 кислоты тормозят процессы тромбообразования и способствуют увеличению фибринолитической активности крови [1] – способности к спонтанному растворению тромбов.

- Омега-3 кислоты необходимы для выработки тканевых гормонов, которые регулируют воспалительные реакции, функционирование тромбоцитов, сужение и расширение сосудов и т.д.[1,2,4]

- Омега-3 нормализуют липидный спектр крови – происходит снижение уровня триглицеридов крови и общего холестерина, а уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) повышается [1].

- Исследования, проведенные на животных, показали, что омега-3 могут замедлять рост атеросклеротической бляшки [3]. А исследование, проведенное в 1999 году на группе из 223 человек, показало, что прием омега-3 приводит к достоверному торможению развития атеросклероза [4].

- Препараты с омега-3 обладают доказанной высокой безопасностью и хорошей переносимостью [4].

- В исследованиях использовались высокие дозировки омега-3 [4,1].

Кислоты омега-3 практически не синтезируются в организме, поэтому их основной источник – это питание или дополнительный прием [1].

