Американский журналист не поверил словам США о «российских провокаторах на Украине»

Журналист информагентства «Ассошиэйтед пресс» Мэтт Ли поставил в неловкое положение официального представителя госдепа Неда Прайса. Фото: REUTERS

Крупнейшие западные СМИ синхронно выпускают сюжеты о «переодетых российских диверсантах на Украине». По мнению журналистов, эти мифические провокаторы готовят подставные съёмки, которые пресловутая кремлёвская пропаганда выдаст за «погибших из-за украинского наступления».

Сам по себе сюжетный ход с «провокаторами-имитаторами жертв вражеской атаки» не нов — только используют его как раз западные агенты. Самый яркий пример — Сирия, где всевозможные «защитники прав человека» со штаб-квартирой в Лондоне регулярно публиковали видео с «погибшими и-за химической атаки детьми». В этом преступлении обвинялись официальный Дамаск и его союзница-Москва — а затем те же самые дети, смыв грим, расходились по домам.

Неудивительно, что теперь аналогичным историям не верят даже некоторые американские корреспонденты. Так, ветеран вашингтонского пула, журналист информагентства «Ассошиэйтед пресс» Мэтт Ли поставил в неловкое положение официального представителя госдепа — Неда Прайса.

Последний вслед за американскими СМИ рассказывал о некой «провокации», которую Москва якобы готовит для «оправдания своего вторжения на Украину».

Далее между Ли и Прайсом последовал весьма характерный диалог (приводим с сокращениями):

— Нам нужны доказательства, что эти «российские агенты», как вы говорите, «снимают пропагандистские видео».

— Это данные спецслужб, которые мы рассекретили.

— И где?

— Мы их рассекретили.

— И где?

— Я только что сказал…

— Ваши слова — не аргумент. Я хочу видеть доказательства. Я помню слова про «оружие массового уничтожение в Ираке» (которое так и и не нашли, что не помешало американцам вторгнуться в Месопотамию в 2003 году — прим ред). Я помню ваши слова про «Кабул не падёт».

Также Мэтт ли обвинил спикера госдепа в «конспирологии» (в нынешних США это тяжкое оскорбление, ведь «конспирологией» объявляется все альтернативные версии событий, не вписывающиеся в мейнстрим, — например, о том, что на выборах в 2020 году Демпартия украла победу у Трампа с помощью фальсификаций).

На всё это спикеру госдепа было нечего возразить.