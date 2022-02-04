Эксперты изучили лицо женщины с нашумевшего снимка: правда ли, что на фото тяжелобольная Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фотография с камер видеонаблюдения, на которые Петр Чернышев попал из-за нарушения ПДД, произвела в Сети эффект разорвавшейся бомбы. И все потому, что кадре муж Анастасии Заворотнюк за рулем «Мерседеса» везет какую-то женщину на пассажирском сиденье. Анонимные телеграм-каналы утверждают, что в автомобиле находится актриса, которая почти три года скрывается от публики из-за тяжелой болезни. Да и поклонники разглядели на снимке якобы узнаваемые черты, хотя само фото черно-белое и крайне низкого качества.

Муж Анастасии Заворотнюк попал на камеры видеонаблюдения с женщиной на пассажирском сиденье.

Может ли на снимке находиться Анастасия Заворотнюк, или это совсем другой человек, сайт kp.ru спросил у эксперта по безопасности Александра Власова, который не понаслышке знаком с принципами работы системы распознавания лиц.

- По снимку такого качества ни один специалист со стопроцентной уверенностью не даст вам ответ на этот вопрос, - сразу предупредил эксперт, сравнив карточку с прежними снимками Анастасии Заворотнюк. - Это как встретить динозавра на Красной площади, вероятность 50% - либо встретишь, либо нет. Я вижу, что форма носа и губ изменилась, а главное - у женщины на снимке закрыты глаза, по которым сходство определяется в первую очередь. Мы не видим ни зрачков, ни разреза глаз: для экспертизы это критично.

Но одна деталь все-таки насторожила специалиста.

- Меня смутила характерная форма уха - на ранних снимках актрисы мы видим те же очертания, - отметил Александр Власов. - Однако, опять же, это могла тень так упасть. В любом случае, я бы не решился делать вывод, что в кадре Анастасия Заворотнюк. Скорее я поверю, что это какая-то спекуляция.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

А вот физиогномист Олег Воеводин, который в силу профессии каждый день имеет дело с индивидуальными особенностями лиц, наоборот, уверен: на снимке с камер - именно Заворотнюк.

- Да, это она, - поделился эксперт своим мнением с kp.ru. - Конечно, черты лица серьезно изменились. Но есть отличительные признаки, которые остались идентичны. Так, с левой стороны мы видим прежнюю линию волос около уха: пряди лежат так, словно в этом месте есть небольшая проплешина. То же самое я наблюдаю на снимках актрисы до болезни. Справа - узнаваемая прорядка волос на височной области, там своя структура и рисунок. Кроме того, осталась линия роста волос буквой "М" на лбу.

Впрочем, эксперт обратил внимание не только на волосы.

- Здесь сразу несколько признаков: также заметна одинаковая форма лица и контур челюсти. Нижняя челюсть узнаваема: на мой взгляд, она принадлежит Анастасии, - добавил Олег Воеводин. - В свое время я сравнивал фотографии Жанны Фриске, которая стала неузнаваема из-за той же болезни (глиобластома головного мозга. - Ред.). И сейчас я вижу, что внешность артисток изменилась по одному сценарию. В обоих случаях впадает нос, видимо, из-за недуга ткани костей становятся более мягкими. Лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок - это признак нарушения водно-солевого обмена. Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха. По моему мнению, этих признаков достаточно, чтобы сделать вывод: на фото с камер видеонаблюдения - именно Анастасия.