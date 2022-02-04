Власти уговаривают торговые сети снизить наценку до 5%: поможет ли это сдержать цены

Молоко в прошлом году дорожало медленнее многих других продуктов, но ряд крупных компаний-производителей уже объявили о своем желании поднять цены с 1 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти пытаются убедить торговые сети снизить наценку до 5%. Не на все — на ряд социально значимых продуктов типа овощей, молочных продуктов и хлеба. Такие меры совместными усилиями прорабатывают Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.

В первой половине января ряд крупнейших сетей уже согласились снизить торговую наценку на важнейшие продукты до 10% и подали свои предложения по этому поводу в Федеральную монопольную службу. Судя по всему, ответственные за еду и торговлю ведомства это не устроило. Министерства и ФАС просят хотя бы на овощи, молочку и хлебобулочные изделия снизить наценку еще вдвое до 1 июля.

Почему именно на эти продукты? Овощи к концу зимы дорожают сильнее всего — это обычный сезонный фактор. Но в прошлом году это подорожание побило все рекорды: капуста, картошка, морковка и прочие составляющие «борщевого набора» оказались самыми быстро растущими в цене товарами, наряду со стройматериалами. При этом и урожай -2021 оказался не очень, в том числе из-за погодных условий. Так что перспективы… и правда не радуют. Молоко в прошлом году дорожало медленнее многих других продуктов, но ряд крупных компаний-производителей (например, «Danone» - это всем известные «Простоквашино» и «Активиа») уже объявили о своем желании поднять цены с 1 февраля почти на 10% из-за резкого подорожания сырья и роста других затрат. Ну а хлеб — он всему голова и всегда возглавляет список самых социально значимых продуктов.

Вопрос, насколько реальны планы остановить с помощью более низкой наценки рост цен — даже если чиновникам удастся уговорить торговые сети?

Как уже писал kp.ru, многие эксперты относятся к этой мере скептически. И сходу назвали ряд способов, как, сделав красивый жест с наценкой, ограничения обойти.

-У крупных сетей нередко есть свои товарные марки и собственное производство. Это позволяет перераспределить прибыль по цепочке, - привел «КП» один из примеров председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Наценка в торговом зале снижается, но сам продукт, который выходит из «своего» производственного цеха, пропорционально дорожает.

Есть и более простой путь — недополученное от наценки на социально значимые продукты получить за счет тех продуктов и товаров, которые социально значимыми не считаются. У крупных сетей с большим ассортиментом таких возможностей масса. Они и сами, без указки сверху, нередко для привлечения покупателей снижают на какие-то товары наценку вплоть до 0%, задирая ее на что-то другое процентов до 50%. Сложно это только для небольших магазинчиков или мелких сетей без всероссийского размаха.

Ну и наконец, производители-аграрии уже перепугались, что торговля свои убытки переложит на них.

При этом, как объясняют эксперты, надо понимать: торговая наценка и маржа магазина — вещи разные. Наценка должна покрывать все расходы — на зарплату сотрудников, разгрузку-выкладку, арендную плату и т. п. 5% в городах с высокой платой за коммерческие помещения — уже предел. А по таким продуктам, как овощи, которые сложно хранить и которые быстро теряют товарный вид, — скорее убытки. И кто-нибудь поверит, что магазины будут заниматься альтруизмом?

Российские власти пытаются убедить торговые сети снизить наценку до 5%, чтобы сдержать рост цен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Между тем мировые цены на продовольствие после небольшой передышки в декабре опять пошли вверх. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в январе они в среднем выросли еще на 1,1% - до рекордного уровня за период с апреля 2011 года. В частности, пятый месяц дорожают молочные продукты. Проблемы у всех примерно одинаковые (и в России они тоже наблюдаются): растут затраты на переработку и транспортировку из-за удорожания топлива и электричества, а также нехватки рабочей силы. За прошлый год сильно выросли цены на корма. В ряде стран из-за коронавируса еще и нарушились привычные цепочки поставок.

Дорожают и растительные масла: подсолнечное, рапсовое, пальмовое. Последнее нам грозит подорожанием ряда кондитерских изделий, куда, как подтверждают и сами производители, входит «качественное» пальмовое масло. Подсолнечное же — один из главных наших экспортных продуктов наряду с пшеницей. Тут многое зависит от разумных действий правительства — чтобы поставщики подсолнечного масла не слишком увлекались заработками «на стороне».

Из хорошего — наконец дешевеет сахар. До нас, правда, эта волна пока не докатилась — в России он на прилавках за январь подорожал на 2,5%.

Как уже писал kp.ru, за 2021 год, по подсчетам ФАО, продовольствие в мире стало дороже на 28%, то есть почти на треть. Хотя за последние годы Россия стала меньше зависеть от импортных продуктов, на нас эта цифра, как говорят специалисты, все равно давит. В отечественных продуктах пока слишком много импортной «начинки». Например, составные части тех же кормов — а это влияет на себестоимость молока и мяса. Кроме того, рост мировых цен, конечно же, подталкивает наших производителей подзаработать на экспорте — иногда в ущерб внутреннему рынку.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Какие продукты больше всего подорожали в России с начала 2022 года

(28 января к концу декабря)

Капуста +13,5%

Огурцы +12%

Помидоры +12%

Бананы +8%

Морковь +7%

(Данные Росстата)

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