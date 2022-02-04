Столкновение наций и сокращение потребления: к чему ведут мир адепты «зеленого» поворота

Цель «нового зеленого курса» Евросоюза - сделать минимально нулевые выбросы СО2 юридически обязательными на континенте к 2050 году Фото: REUTERS

Один из признанных в мире экспертов в сфере энергетики Дэниел Ергин издал книгу «Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций». Особое внимание в ней он уделил предстоящему (или уже наступившему?) «энергетическому повороту» - глобальному переходу на безуглеродные источники энергии.

Климат - дело политическое

Энергетических поворотов и истории человечества было несколько, напоминает Ергин. Первый случился почти триста лет назад - когда каменный уголь заменил древесину. В середине 60-х прошлого века уголь заменила нефть, став главным источником энергии. Что отличает от тех переходов нынешний «зеленый»? «В прошлом движущей силой энергетических поворотов были технический прогресс, развитие экономики, удобство и простота, - пишет он -. Движущей силой нынешних энергетических поворотов является политика».

Все началось с первого доклада Международной группы экспертов по изменению климата (IPCC), работающей под эгидой ООН, опубликованного в 1990 году. В нем говорилось, что Земля нагревается, и причиной этого - «возникший в результате деятельности человека парниковый эффект». Однако тогда отмечалось, что все согласуется с «естественной изменчивостью климата». Жесткая формулировка появилась лишь в пятом докладе IPCC в 2014 году: «Влияние человека на климат очевидно, и эмиссия парниковых газов - самая высокая в истории».

Политическое решение о новом энергетическом повороте было оформлено в 2015-м на Парижской конференции по климату. На ней и было принято соглашение о мерах по недопущению повышения температуры на два градуса выше доиндустриального уровня. «Париж изменил глобальную повестку, - пишет Ергин. - Время для обсуждения моделей климата и неопределенных последствий его изменений (…) прошло. Теперь, когда речь заходит о климате, мы говорим о двух политических эпохах - «до Парижа» и «после Парижа».

Командовать парадом будет…

Вслед за политиками к делу подключились финансисты - глобальный энергетический поворот означает триллионы долларов. «Финансы и инвестиции стали новой ареной борьбы в сфере климата», - объясняет Ергин. Почуяв, куда дует политический ветер, инвесторы и страховщики осознали нарастающую опасность, что в борьбе за «дивный новый мир» резервы газо- и нефтедобывающих компаний могут в перспективе лет 30-ти просто остаться в земле, так как спрос на них будет искусственно задавлен.

Процесс, что называется, пошел. Стоимость «зеленых облигаций» (они обеспечивают финансирование возобновляемых источников энергии - ВИЭ) выросла с $50 млрд в 2015-м до $257 млрд в 2019-м. Одновременно возник феномен «деинвестиций» - движение, цель которого заставить инвесторов продать свои акции в традиционных энергокомпаниях, а банки - перестать кредитовать их. Тут, между прочим, совсем по-другому звучит и нервный голос Греты Тунберг, требующей «разгромить их всех». «Стратегия демонизации нефтяных и газовых компаний по примеру компаний - производителей табачных изделий наращивает обороты», - констатирует Ергин.

Возглавить движение за светлое климатическое будущее планеты решил Евросоюз. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что «это самая важная проблема Европы», обязалась превратить ее в «первый в мире континент с нулевым балансом двуокиси углерода». Уже вырабатывается механизм установления выплат на выбросы углекислого газа в атмосферу - своего рода «углеродный налог».

На строительство одной наземной ветряной турбины требуется 1500 тонн железа, 2500 тонн бетона и 45 тонн пластмасс Фото: REUTERS

Вы ставите нереальные планы…

Цель «нового зеленого курса» Евросоюза - сделать минимально нулевые выбросы СО2 юридически обязательными на континенте к 2050 году. Это предполагает переформатирование всей экономической деятельности, управление инвестициями и перестройку экономики Европы в ближайшие 30 лет, отмечает Ергин. И высказывает свои сомнения: «Пугающие амбиции подчеркивает оценка, согласно которой Европе, чтобы достигнуть поставленных целей, будет необходимо снизить годовой объем выбросов на душу населения до уровня Индии. Но в Индии годовой доход на душу населения составляет около 2 тыс. долларов, а в Европе - 38 тысяч».

Вызывают у Ергина вопросы и не менее амбициозные «зеленые» планы демократов в США, доходящие вплоть до «гарантий того, что ископаемое топливо останется в земле». «Как вы запретите импорт и экспорт нефти и одновременно сохраните функционирующую экономику и общество (…) - спрашивает он. - Что произойдет с 12,3 млн рабочих мест в Соединенных Штатах, связанных с нефтяной и газовой отраслями». Прогноз Ергина: «Одну вещь мы знаем точно: электроэнергия в США не будет на 100% вырабатываться с использованием возобновляемых источников энергии ни к 2030-му, ни к 2050 году. Для этого нет ни технологий, ни денег, ни сетей».

К тому же следует учесть, что финансовые возможности всех стран для ускоренного энергетического перехода резко сократились в результате борьбы с пандемией, добавляет Ергин.

Есть ли будущее у нефти и газа?

Есть, уверен Дэниел Ергин: «В течение ближайших нескольких десятилетий обеспечение мировой экономики энергоресурсами будет осуществляться из смешанной энергосистемы, в которой присутствует соперничество и есть возможность сделать выбор. В этой системе нефть сохранит свою доминирующую роль как глобальный сырьевой товар, основное топливо, заставляющее мир двигаться».

О солнечной и ветряной энергии Ергин рассказывает очень подробно, отдавая им должное, правда, замечая, что называть их «современными» не совсем правильно - они известны уже полвека. А вот что для многих может показаться неожиданным, так это безусловное лидерство Китая как в производстве, так и в использовании ВИЭ - солнечных батарей и ветряков. Почти половина всех инвестиций в этой сфере приходится именно на Китай.

Но напоминает автор и об относительности «чистоты» ВИЭ: «На строительство одной наземной ветряной турбины требуется 1500 тонн железа, 2500 тонн бетона и 45 тонн пластмасс. Чтобы изготовить тысячефунтовую (453,59 кг) батарею для электромобиля, необходимо добыть и переработать 500 тыс фунтов (226 796 кг) сырья». То есть очень большой вопрос, какой будет «углеродный след» у самого энергетического поворота в сравнении с нынешней энергетикой.

Заканчивает свою книгу Дэниел Ергин на тревожной ноте. Борьба за климат, отмечает он, будет одним из неизбежных потрясений, которые ждут человечество: «Именно в эту эпоху растущей напряженности и фрагментации мирового порядка может произойти столкновение наций». Сегодня это звучит очень актуально.