Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились, что Россия и Китай продолжат совместную борьбу с коронавирусом

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество России и Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией. Главы государств провели переговоры накануне начала Зимних Олимпийских Игр в Пекине. На встрече затрагивался широкий круг вопросов, в том числе политическая обстановка в мире и двустороннее сотрудничество наших стран в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технической и других сферах. Одной из важных тем переговоров стало взаимодействие России и Китая в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Путин и Си Цзиньпин положительно оценили эффективное сотрудничество наших стран в противодействии пандемии и охране здоровья населения двух стран.

«Стороны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины. Стороны намерены усилить координацию по вопросам противоэпидемических мер в интересах надежной защиты здоровья, безопасности и порядка при осуществлении контактов между гражданами двух стран», - говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Напомним, Россия сейчас рассматривает две заявки на регистрацию в нашей стране иностранных вакцин против коронавирусной инфекции. Одна из них – на вакцину «Конвидеция», которую производит китайская компания CanSino Biologics. В случае одобрения заявки «Конвиденцию» готова выпускать на своих производственных площадках российская фармацевтическая компания «Петровакс Фарм». В 2020 году Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических исследований, по итогам которой китайская вакцина была признана эффективной и безопасной.

Ранее надежду на скорейшее одобрение и регистрацию в России вакцины «Конвидеция» выразил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. В одном из интервью он сообщил, что это было бы целесообразно, поскольку китайская сторона также «обратила особое внимание на разработанные российской стороной вакцины».