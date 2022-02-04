Кэти Перри задала новую моду на украшения из коронавирусных антиген-тестов

Кэти Перри в модных сережках за авторством 21-летней студентки из Малаги. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пандемия коронавируса проникла во все сферы жизни общества и оказала влияние даже на мир моды. На днях певица Кэти Перри разместила в своем Инстаграме видео, которое удивило многих поклонников. На артистке красовались сережки из антиген-тестов, определяющих наличие COVID-19.

- Сегодня вечером на Saturday Night Live, - поделилась со своими фанатами певица, откидывая назад волосы, чтобы лучше было видно новомодный аксессуар. Таким образом Кэти Перри то ли хотела заверить продюсеров популярного развлекательного шоу, что здорова, то ли сделать бесплатную рекламу создательнице этих странных сережек - 21-летней студентке из Малаги Каролине Гарсии.

Девушка в свою очередь рассказала журналистам, как придумала такое необычное украшение.

- Накануне Нового года я поняла, что у меня нет ничего красного, что бы я могла надеть на праздник. Тогда я увидела кучу антиген-тестов, которые делала перед Рождеством, и тут в голову пришла идея превратить их в серьги, - поделилась испанка.

После того, как она разметила в Инстаграме фотографию в этих сережках, то снимок мгновенно стал вирусным. Довольно быстро он набрал более 15 тысяч лайков. Студентке написал стилист Кэти Перри Джонни Вуджек и попросил прислать несколько пар необычных украшений для своей звездной клиентки.

Каролина Гарсия признается, что не могла поверить, что певица на самом деле отважится надеть ее серьги.

- Когда Кэти Перри отметила меня на видео в Инстаграме, я глазам своим не поверила, показала сторис друзьям, а те поперхнулись от неожиданности, - добавила студентка.

Теперь Гарсия получает множество запросов от поклонников певицы, которые мечтают заиметь серьги как у их кумира.

- Сейчас мы с друзьями создаем сайт, чтобы продавать серьги по всему миру.

К слову, это далеко не первый раз, когда Кэти Перри удивляет поклонников своими необычными образами, связанными с пандемией. Так на Хэллоуин певица нарядилась в костюм шприца с вакциной от коронавируса. А ее возлюбленный, голливудский актер Орландо Блум надел медицинский костюм и повесил на шею стетоскоп.

До этого, в разгар локдауна в 2020 году, певица размещала фотографию, на которой красовалась в костюме гигантского дезинфицирующего средства для рук. В таком виде Перри снималась для одного из выпусков музыкального шоу «American Idol».