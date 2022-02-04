Бунтующие канадские дальнобойщики заявили о готовности четыре года стоять перед парламентом

На плакате написано: "Политики - это маргинальное меньшинство". Фото: Эвелина АЗАЕВА

В Оттаве продолжается протест дальнобойщиков против ковидных ограничений и принуждения к вакцинации. Вакцинированные и невакцинированные участники акции заявили, что могут стоять на площади перед парламентом от двух до четырех лет, деньги есть. Средства на протест собрало население страны. Около $ 10 млн. В истории страны это вторая по величине сумма, собранная народом. Однако, выяснилось, что с платформой GoFundMe, где обычно и идет сбор пожертвований в Канаде, связались премьер-министр страны Джастин Трюдо и мэр Оттавы Джим Ватсон и «убедили блокировать доступ протестующих к миллионам».

На лбу у Трюдо написано "Я преступник" Фото: Эвелина АЗАЕВА

Деньги уже во второй раз заморожены. В первый раз от тракеров потребовали документацию о том, как те намерены распределять деньги. Протестующие ее предоставили, средства разморозили, и вот снова...

"Спасибо, тракеры" Фото: Эвелина АЗАЕВА

Но тракеры не собираются сдаваться. Говорят, будут стоять на своих огромных машинах, пока правительство не отменит всю свою антиковидную политику – запреты, карантины и т.д. И вряд ли замораживание средств будет иметь большое влияние. Жители Оттавы постоянно подвозят своим героям, как они называют тракеров, еду и бензин. Поддержка акции поистине впечатляет. На протяжении пути тракеров встречали группы жителей с флагами Канады, транспарантами и весьма забористыми ругательствами в адрес премьер-министра Трюдо. Колонны грузовиков двигались из разных провинций в столицу, растянувшись на десятки километров. Также приехали коллеги канадцев из США. Примкнули к протесту и рядовые жители на своих личных авто.

Народ толпится у парламента. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Премьер-министр в свою очередь объявил, что у него положительный тест на ковид, и он изолировался. Но не у себя дома, а «в безопасном месте». При этом он выступил с речью, из которой стало понятно, что он продолжает считать протестующих «маленькой кучкой маргиналов», как он назвал их ранее, и ничего отменять не собирается. Люди, кстати, подхватили это слово и оно в виде шуток фигурирует на плакатах. Шуток вообще много, как и мемов. Протест получился радостный.

Слова из гимна Канады: "Бог хранит нашу землю славной и свободной" Фото: Эвелина АЗАЕВА

На странице тракеров в фейсбуке написано: «Что я видел в Оттаве сегодня? Я видел радость, счастье, мир, уважение, любовь, я видел сильных и гордых канадцев. Никогда еще я так не гордился своей страной». И это действительно общее настроение. Участники протеста братались, обнимались, обменивались телефонами.

"Канадцы - это воины. Будем драться до победы" Фото: Эвелина АЗАЕВА

- Было ощущение праздника, будто День Победы, - рассказывает русская эмигрантка Галина. – Все были внимательны, предупредительны друг к другу, делились едой. У меня замерзли руки, тут же мне дали какие-то горячие квадратики, которые можно положить в варежки. И я такой человек, что не люблю обниматься, а тут я попала в людское море, где все обнимаются. И не просто по-быстрому, а прямо приникнем друг к другу и лежим головой на плече друг друга.

"Верните права" Фото: Эвелина АЗАЕВА

- Только что пришла с Конвоя Свободы, - рассказывает Нина Трофимова. – Пять часов пролетели как миг, такая там была атмосфера любви, добра и взаимопомощи. Все были без масок, танцевали под барабаны, скандировали... Полиция наблюдала за нами с симпатией. Периодически все кричали «фридом» и «либерте» (свобода — по-английский и по-французски), я с удовольствием участвовала.

"Трюдо, ты где?" Фото: Эвелина АЗАЕВА

Канадцы действительно устали от карантинов и запугиваний. Карантинов было больше, чем в России. По сути, 2020 и 2021 год в стране были почти сплошными карантинами. В Канаде угроза потерять работу означает для многих личную катастрофу: у большинства населения большие долги, в первую очередь за жилье. Потерять работу часто означает лишиться дома. Ликование канадцев по поводу «Конвоя Свободы» – это пробудившаяся надежда на возвращение к «старому порядку». В соцсетях тракеров просят: “Только не сдавайтесь!”

У памятника солдатам Первой мировой: "Они сражались за нашу свободу" Фото: Эвелина АЗАЕВА

На границе Канады и США тракеры пытались было блокировать движение, но им объяснили, что это уже нарушение закона, и они убрали машины. Дальнобойщики хотят мирно добиться своих целей.

Лесовоз перед парламентом. Фото: Эвелина АЗАЕВА

Тем временем, протест уже принес свои плоды. Премьер-министр Саскачевана объявил что к концу февраля будут отменены все вакцинные ограничения, не будут спрашивать ни доказательства прививок, ни тестов. А руководство Квебека отказалось от идеи штрафовать непривитых. Акция также показала настроения в стране, объединила людей и довольно сильно подорвала доверие к официальной статистике относительно количества вакцинированных (90%).

Когда я вырасту, хочу быть тракером, чтобы спасти страну. Фото: Эвелина АЗАЕВА

А что же власть? На прямой диалог с протестующими она не идет. Шеф полиции Оттавы заявляет журналистам, что может понадобиться армия, дабы демонстранты убрались, Трюдо со своей стороны отвечает, что ему было бы непросто принять такое решение.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Самая большая парковка мира: акция протеста канадских дальнобойщиков может войти в Книгу рекордов Гиннесса

Около 50 тысяч канадских дальнобойщиков соберутся в Оттаве на акцию протеста (подробности)