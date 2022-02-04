МИД Казахстана готов сотрудничать с Human Rights Watch

Эльвира Азимова. Фото с сайта news.un.org

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с заявлением, в котором говорится, что власти страны категорически осуждают случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний и жестокого обращения с задержанными в ходе январских беспорядков. Казахстан готов к диалогу с международными организациями в сфере прав человека. Заявление последовало в ответ на обращение международной организации Human Rights Watch, в котором говорилось о случаях неоправданного применения силы правоохранительными органами республики.

МИД Казахстана подчёркивает: в стране делается все необходимое для соблюдения прав человека. Открыта «горячая линия», куда граждане могут сообщить о незаконных действиях правоохранительных органов, а также получить всю интересующую их информацию. На имя омбудсмена Казахстана поступило 48 обращений о нарушениях прав, все обращения внимательно изучаются. «Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений», – говорится в заявлении МИДа.

Министр иностранных дел готов встретиться с исполнительным директором Human Rights Watch

Напомним, что незадолго до этого в эфире агентства и телеканала «Хабар 24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об отказе санкционировать международное расследование январского кризиса, на чём настаивал Европарламент и международные правозащитные организации. «Я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами», – сказал Токаев. Но при этом президент особо отметил, что он положительно относится к созданию общественной комиссии по расследованию январских событий во главе с известным правозащитником, адвокатом Айман Умаровой.

«Я приветствую это решение. Действительно, нам нужно привлечь независимую общественность с тем, чтобы она объективно разобралась в том, что сейчас происходит, и что происходило в те трагические дни. Я знаю, что омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова и известная правозащитница Жемис Турмагамбетова посещают СИЗО, встречаются с задержанными, выясняют условия их содержания, выслушивают их жалобы и т.д. Считаю, что это очень полезная работа. Я сам как глава государства заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались. И каждый случай, я повторяюсь, должен быть расследован», – сказал президент Казахстана.

Заявление внешнеполитического ведомства Казахстана стало логичным продолжением сказанного президентом. В нём говорится, что соблюдение прав задержанных граждан и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием. «Любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта «горячая линия».

Эльвира Азимова. Фото с сайта news.un.org

В документе МИДа приводится статистика Генеральной прокуратуры Казахстана: к настоящему моменту по жалобам на незаконные методы ведения следствия и нарушения прав граждан правоохранителями расследуется 98 уголовных дел. Следственные органы предметно исследуют каждый сигнал казахстанской и международной общественности. Для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия (НСОД) предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы Казахстана.

«Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях прав, которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным. Авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Казахстан привержен всем обязательствам в области защиты прав человека, открыт к диалогу и сотрудничеству с международными организациями, подчеркивается в документе. Министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди готов встретиться с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Республика Казахстан продолжает активное взаимодействие с органами ООН в области прав человека.

«Мы не можем утверждать, что пытки были»

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова в интервью телеграм-каналу KeyNews рассказала, что стране активно действует Национальный превентивный механизм по предотвращению пыток. НПМ включает представителей гражданского общества и специалистов – это юрисконсультанты, врачи, судебные экспертов, не состоящие на государственной службе. После трагических январских событий активисты НПМ уже посетили 84 закрытых учреждения, некоторые – по нескольку раз.

«Мы добились, чтобы оценку здоровья давали гражданские специалисты, не имеющие отношения к системе закрытых учреждений МВД. Сейчас мы не можем утверждать, что пытки были», – говорит правозащитница.

Эльвира Азимова отмечает, что в Казахстане действует закон, предусматривающий уголовное наказание за пытки. За это грозит до 12 лет лишения свободы. Закон был принят в рамках Конвенции ООН против пыток и иных видов обращения с задержанными, унижающих достоинство человека.

«Очень важный момент, который стоит отметить в заявлении МИДа, – это то, что сейчас преждевременно делать какие-то выводы, потому что расследование продолжается. У нас есть общее понимание, что права человека должны соблюдаться и уважаться. Мы не исключаем и даже предусматриваем, что в случае выявления этих нарушений виновные будут жёстко наказаны. В документе чётко сказано, что Казахстан будет соблюдать стандарты в области прав человека и наказывать за правонарушения, связанные с попранием прав. Работа гражданских независимых комиссий и Уполномоченного по правам человека при президенте идёт полным ходом. По состоянию на 25 января было возбуждено 21 уголовное дело о пытках и жестоком обращении. Сегодня прокуратура Алма-Аты возбудила ещё 13 уголовных дел на основании дополнительно поступивших к ним материалов. По ним сейчас идёт расследование. Поэтому говорить о том, что Казахстан не реагирует на нарушения, – нельзя. Но мы все, не только правозащитники, ожидаем не просто возбуждения уголовных дел. Мы ожидаем, чтобы виновные были наказаны», – говорит Эльвира Азимова.

Член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, основатель действующей при поддержке Посольства США правовой школы Айман Умарова утверждает, что «горячие линии» эффективно работают, по фактам обращения о пытках возбуждаются уголовные дела.

«Самое главное, что должна сделать власть, – это услышать граждан, не отталкивать людей. Очень важно прокуратуре защищать их права и осуществлять надзор за верховенством закона. И если где-то есть пытки, сразу же реагировать, – говорит Умарова. – Далее будут судебные процессы, которые обязательно должны быть прозрачными. Чем больше будет прозрачности и гласности, тем легче будет говорить о правах человека. Когда всё открыто – сложно нарушать права человека. Все прекрасно понимают, что окажутся в центре внимания».

Исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова уверена, что отечественные правозащитные организации способны контролировать ситуацию своими силами.

«Мы сейчас находимся в Кызыл-Ординской области, вместе с омбудсменом посещаем следственные изоляторы, изоляторы временного содержания и видим, как на местах работают прокуроры, следственные органы. Фактически пересматриваются все уголовные дела, возбуждённые на задержанных. До этого мы были в Алматы, на прошлой неделе – в Атырауской области, работа идёт и там. Планируем на днях поехать в Семипалатинскую область, которая находится немного на отшибе.

Принято политическое решение: если состав преступления не содержит тяжких последствий, то нужно задержанных освобождать. Поэтому сейчас цифры в целом по Казахстану меняются, многих освобождают. Прокуроры часто принимают наши предложения по тому или иному гражданину, часто пересматривают меру пресечения по нашей просьбе.

У нас в Казахстане очень много правозащитных организаций, правозащитных групп, которые сейчас не сидят без дела, адвокаты подключаются, общественные защитники в лице родственников задержанных – это тоже большое подспорье. В общем, идёт большая работа», – заявила Жемис Турмагамбетова.