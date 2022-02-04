В Туле появятся филиалы еще трех федеральных музеев

Губернатор Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение об открытии в Музейном квартале Тулы филиалов трех федеральных музеев. Фото: пресс-служба правительства региона.

В историческом центре Тулы откроются филиалы еще трех федеральных музеев. Соглашение об этом 4 февраля подписали глава Министерства культуры России Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В музейном кластере столицы региона появятся Театральный музей имени А. А. Бахрушина, Политехнический музей и Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

- Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Данное направление очень востребовано, люди приезжают в регион и посещают музеи всей семьей. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений, - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Филиалы разместятся в Музейном квартале, созданном в исторической части города к 500-летию Тульского кремля.

- Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера – с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле, - подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Открытые в Туле филиалы будут включены в федеральные проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут» и брендовый маршрут «Русские усадьбы». Предполагается, что Политехнический музей станет не только выставочным пространством, но и площадкой для реализации культурных, научных и образовательных проектов. В филиале Театрального музея имени А.А. Бахрушина посетители смогут познакомиться с историей театра и театральных костюмов, а также узнать больше о жизни великих русских актеров и режиссеров. Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева откроется в Туле в рамках празднования его 75-летия. Экспозиции музея охватят период после Куликовской битвы и будут интересны всем, кто интересуется историей Древней Руси, в том числе и зарубежным туристам.

В Музейном квартале Тулы уже работают пять филиалов федеральных музеев. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.​

По словам Ольги Любимовой, перед открытием филиалов предстоит большая организационная работа: нужно будет адаптировать новые пространства к региональной специфике и сделать музейные, выставочные и просветительские проекты востребованными у туристов и жителей Тульской области. Соглашение также предусматривает сотрудничество Минкульта РФ и региона в выборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.

Сейчас в Тульской области работают пять федеральных музеев. После открытия Музейного квартала в нем появилось первое и единственное в России представительство Государственного исторического музея. Кроме того, в кластере разместились филиалы музея-заповедника «Куликово Поле», Историко-краеведческого и художественного музея, музея и штаба Центрального казачьего войска. В июне 2021 года, в день 100-летия музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» в Музейном квартале открылся его филиал – культурно-выставочный комплекс «Л.Н.Т.».

Все музеи органично объединены в единое пространство. В кластере работают около 30 кафе и ресторанов, 10 гостиниц, сувенирные магазины. Рядом расположены городские прогулочные зоны - Казанская набережная, «Искра» «Октава», тематические скверы и пешеходные маршруты. Каждый год музеи принимают до двух миллионов посетителей. В том числе и за счет привлекательности исторических экспозиций Тульскую область в 2021 году посетили более миллиона туристов.