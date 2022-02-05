«Очень переживаем, хотя почти ничего о вас не знаем». Что пишут друг другу донор костного мозга и пациент

Иллюстрация Юлия Замжицкая для Кровь5

4 февраля во всем мире отмечается день борьбы против рака, цель которого - дать как можно больше информации о лечении, профилактике и диагностике этого заболевания. Ведь онкология – вторая самая распространенная причина смертности в мире после сердечно-сосудистых патологий. И каждые 20 минут в России ставят диагноз "рак крови".

Если еще 10 лет назад это звучало как приговор, то сейчас большинству больных можно помочь, если вовремя найти донора костного мозга и сделать трансплантацию.

Сколько это в цифрах:

- 29 000 пациентам ежегодно диагностируют заболевания системы крови.

- 5 000 пациентов ежегодно нуждаются в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

- Ежегодно в России около 1 700 трансплантаций, из них около 700 – аллогенных (от неродственного донора, генетического близнеца).

- Совпадения генотипов очень редки – 1 на 10 000.

- Чтобы найти неродственных доноров в российских базах для всех нуждающихся в трансплантациях, нужно, чтобы там состояло как минимум 500 000 потенциальных доноров костного мозга (сейчас их около 175 000).

За этими цифрами статистики стоят сотни реальных жизней и историй семей, столкнувшихся с болезнью. Донор и реципиент по международным правилам могут познакомиться и встретиться, при желании, только спустя два года после операции по пересадке костного мозга. И для всех участников нет ничего важнее и трогательнее этих встреч.

До встречи же генетические близнецы могут обмениваться анонимными письмами. Пишут в-основном, о каких-то простых вещах, о повседневной жизни, но столько в них силы и надежды на новую жизнь без болезни.

Из письма донора: «…Мне тяжело в полной мере понять и представить, какой кошмар Вы переживаете. Но чтобы хоть немного поддержать Вас, мне бы хотелось поделиться с Вами тем оптимизмом, который у меня появился в процессе подготовки и проведения донации.

Я, члены моей семьи и мои коллеги очень переживаем за Вас, хотя почти ничего о Вас не знаем. Мне сообщили только Ваш пол и приблизительный возраст на завершающем этапе донации — молодая женщина. И несмотря на такие скудные сведения, мы с нетерпением ждали, пока пройдет месяц после донации, чтобы узнать о результатах пересадки. В итоге: «Хорошая новость — с нашей пациенткой все в порядке, т. е. тот результат, который был необходим на этом этапе, получен, трансплантат работает. Будем следить за процессом дальше». И такая немногословная информация у всех вызвала радость, а у некоторых даже слезы. А теперь придется ждать полгода до следующей порции информации. И все ждут!

В общем, своим письмом мне хотелось донести до Вас, что вместе с Вами, каждый на своем месте по мере сил и возможности, борется и переживает еще достаточно много совершенно незнакомых Вам человек. И если вдруг настанет момент, когда захочется опустить руки и перестать бороться или Вы почувствуете одиночество, то вспомните, пожалуйста, и о нас тоже. Нам не все равно!»

Из письма пациента: «Спасибо огромное всем, кто за меня переживает, и, конечно, отдельная благодарность Вам, мой донор, мой спаситель!

Это так удивительно — узнать, что есть на свете незнакомый тебе человек, который 100% совместим с тобой генетически. Причем из моих родных не нашлось совместимого со мной человека. Поэтому Вы мое везение, мой шанс на выздоровление!

Я очень Вам благодарна. Ведь надо обладать определенной смелостью лечь в больницу, пройти все необходимые медицинские манипуляции. Нужно отложить на время свои дела, внести корректировку своих планов. И все это ради незнакомого человека. Спасибо Вам за смелость, мужество, благородство! Спасибо за Ваш дар!

На данный момент у меня химеризм 100%, т. е. мой костный мозг полностью замещен Вашим. Затем, что просто какая-то магия, у меня изменится группа крови и резус-фактор. Будет Ваша группа крови. Вот такие чудеса происходят в моем организме!

Все это стало возможно благодаря Вам, докторам, Русфонду, сотрудникам регистра доноров».

(Полностью текст писем опубликован на портале Кровь5)

Чем больше будет таких совпадений потенциальных доноров, тем выше шанс найти генетического близнеца для пациента, которому нужна трансплантация. Ситуация в стране, конечно, меняется, но не так быстро, как хотелось бы.

Сейчас самый быстрорастущий регистр – это Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), созданный Русфондом в 2017 году. В его базе – 60 тысяч доноров.

А в 2022 году помощь могут получить уже 200 пациентов, благодаря тому, что проект Русфонда «Доставка жизни» выиграл самый крупный грант в конкурсе Фонда президентских грантов. Сумма президентской поддержки составит 56,2 млн руб., а весь проект оценивается в 120,5 млн руб. – 64,3 млн руб. вложит сам Русфонд. «Доставка жизни» рассчитана на помощь гражданам России, нуждающимся в пересадке костного мозга. Конкретно – на помощь в организации поиска доноров, заготовки и доставки трансплантатов в клиники. 200 больных получат трансплантаты от родственных и неродственных доноров – отечественных или зарубежных. Такова потребность трети всех ежегодно выполняемых в стране аллогенных, то есть от доноров, трансплантаций костного мозга (ТКМ).

Сейчас вступить в Национальный РДКМ можно двумя способами:

- Сдать кровь в любом медицинском офисе «Инвитро».

- Заказать набор для самостоятельного взятия буккального эпителия (мазка со внутренней стороны щеки) и отправить конверт с биоматериалом в лабораторию по почте. Благодаря партнерскому проекту с Почтой России пересылка для потенциальных доноров бесплатна.