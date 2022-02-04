В Пекине прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фото

В Китае стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. Фото: REUTERS

В Китае стартовали XXIV зимние Олимпийские игры. В пятницу, 4 февраля, завершилась церемония открытия соревнований в Пекине, который станет первым городом, который принимал у себя как летние (в 2008 году), так и зимние ОИ.

В пятницу, 4 февраля, завершилась церемония открытия соревнований в Пекине Фото: REUTERS

Церемония открытия прошла на национальном стадионе, который способен вместить до 80 тысяч зрителей. Трибуны, однако были заполнены только на 30% из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

Церемония открытия прошла на национальном стадионе Фото: REUTERS

В представлении, посвященном открытию Олимпиады, участвовали около трех тысяч артистов. Так как Китай принимает зимние Олимпийские игры в дни празднования Нового года, эта тема стала одной из центральных в представлении. Организаторы праздника связали 24-е по счету зимние Олимпийские игры с 24 сезонами, по которым живет весь Китай. Обратный отсчет этих сезонов одновременно был и отсчетом начала Олимпиады. Все шоу длилось чуть дольше пары часов.

Стадион способен вместить до 80 тысяч зрителей Фото: REUTERS

Кроме представления, на открытии игр прошел традиционный парад команд всех стран, приехавших на соревнования. Российские спортсмены вышли на церемонии под эмблемой Олимпийского комитета России и под номером 46.

В представлении, посвященном открытию Олимпиады, участвовали около трех тысяч артистов. Фото: REUTERS

Напомним, что Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Часть соревнований была вынесена в два кластера в города Чжанцзякоу и Яньцин. Первые старты начались еще 2 февраля 2022 года. На этих играх будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта.