Геннадий Онищенко: В «сказках» о том, откуда взялась корона, теперь не придётся все сваливать только на летучих мышей

Академик РАН , вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, я причитал совместное заявление двух лидеров, принятое в Пекине. Оно и правда революционное?

- Прежде всего, я хотел бы уточнить. Вы имеете в виду оценку ситуации с коронавирусной инфекцией и с той псевдополитической возней, которая вокруг этого поднялась?

- Конечно.

- Действительно, в этом совместном заявлении двух лидеров супердержав – России и Китая – после всестороннего анализа и взвешивания этой ситуации, в частности, в разделе втором звучит очень важный вывод...

- Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости.

- Да, именно на это я и собирался обратить внимание. Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания. Для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира.

И в заключение этого абзаца там - призыв: международное сообщество должно вместе отстаивать «серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса»...

- Что мы слышали - сначала от господина Трампа, теперь от господина Байдена, какие-то обрывочные, я уж не говорю о языке, фразы о том, что китайцы виноваты, что корона пошла гулять по миру и так далее.

Так вот, это - первый раздел...

А взять третий раздел этого Заявления. И там мы возвращаемся к тем разговорам, которые мы с вами вели, в том числе, на страницах «Комсомольской правды», которые полностью синхронизированы с тем заявлением лидеров наших двух государств.

О чем здесь говорится? Стороны подтверждают свою убежденность в том, что конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического оружия, имеет существенно важное значение - как опора международного мира и безопасности.

- А это как понять?

- Как ответ - хоть и запоздалый, но четкий - на то, что в 2001 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке, не затруднив себя объяснением причин, вышли из этих договорённостей.

После того, как они применили против собственного народа боевую биологическую рецептуру сибирской язвы. И это не мои слова, это - вывод специальной комиссии, которая была создана законодателями Соединенных Штатов.

- Вернёмся к проблеме коронавируса.

- Очень важно - Россия и Китай это подчеркивают, что внутренняя и зарубежная военно-биологическая деятельность США вызывает у международного сообщества серьезные опасения и вопросы - относительно соблюдения ими КБТО. (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении. - А.Г)

Если главы наших государств обеспокоены, значит, они имеют информацию об этом.

Мы с вами такие подозрения ведь тоже высказывали, когда говорили о зарубежной военно-биологической деятельности. Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая. И наносит ущерб безопасности соответствующих регионов. Это ответ на наличие Алма-атинской военно-биологической базы, в которой ведутся разработки.

Россия и Китай призывают США и их союзников действовать открыто, прозрачно, ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности за рубежом.

Ребята, расскажите лучше, чем вы занимаетесь в Казахстане, в Грузии, на Украине, в Азербайджане... Для чего понасоздавались эти смертоносные лаборатории?

Мы с вами тоже на эту тему высказывали свои опасения. А сегодня это прозвучало уже из уст глав государств. А они анализируют ситуацию, им предоставляют информацию из всех источников.

Они призывают США вернуться в конвенцию, из которой вышли. Это была бы огромная стабилизирующая поддержка.

Я уверен, что сегодня это то, как ответственно должны действовать главы государств. Я бы хотел восхититься уровнем нашей и китайской дипломатии.

Спокойный, взвешенный, достойный язык. И - такие же шаги.

- А как же теперь «сказки» - о том, что корону нам принесли... летучие мыши?

- Думаю, теперь не придётся все сваливать только на летучих мышей.

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