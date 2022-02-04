Бывший советник Рейгана: России для «вторжения» в Украину надо 500 тысяч солдат

Эдвард Люттвак, бывший советник президента США Рональда Рейгана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Живет в США знатный 79-летний дядька - Эдвард Люттвак. Он - и аналитик, и публицист, и экономист, и эссеист, и историк. А еще считается большим спецом по международным отношениям и даже по военной стратегии (хотя в армии не служил и дня). В высоких кругах прослыл он человеком весьма башковитым, за что и получал серьезные должности - то политического консультанта Госдепартамента и Министерства обороны США, то старшего советника Центра стратегических и международных исследований, то даже советника президента США Рональда Рейгана!

И вот этот самый Люттвак, то ли по старой привычке давать военным советы и строить прогнозы, решил еще раз блеснуть стратегической мыслью. Как говорится, на злобу дня. Он высказал мнение, которое наверняка заставит "чесать репу" многих военных стратегов в погонах и без.

Люттвак считает, что для «вторжения» в Украину России понадобится не менее 500 тысяч солдат.

ХРОМЫЕ АРГУМЕНТЫ

В военной стратегии, как известно, для любого решения нужно обоснование. В том числе, конечно: и чисто математическое. Если Люттвак считает, что против 250-тысячной армии Украины Россия должна выставить войско в 2 раза больше, то здесь мы видим, с одной стороны, банальное военное правило, что для гарантированного успеха нападающий должен иметь двойной, а лучше тройной перевес в живой силе над обороняющимся. Поскольку в окопах потерь всегда меньше, чем в атакующих рядах. Тут ничего нового. А с другой стороны, логика Люттвака, радикально противоречит великой заповеди генералиссимуса Александра Суворова - воюют не числом, а умением.

Причем, высоколобые спецы из Stratfor (американская частная разведывательно-аналитическая компания) задирают планку еще выше - для «вторжения» в Украину Москве нужно аж 650 тысяч штыков!

Прочитал я это и задумался: вроде умные люди, а мыслят ржавыми категориями прошлых веков.

В штыковые атаки уже давно никто не ходит. Даже маленькая, но вооруженная и обученная лучше, чем противник, группировка может нивелировать его превосходство в живой силе. Опыт войны в Сирии, через которую прошли десятки тысяч российских офицеров — тоже многого стоит. И оперативная переброска войск даже на самые дальние расстояния в нашей армии отработана неплохо - что показали события в Казахстане.

ГЕНШТАБ РЕВНИВО КУРИТ В СТОРОНКЕ

Читаем дальше в соцсетях: "500 тысяч войск у Российской армии просто нет. Многие военные аналитики говорили, что есть максимум 300 тысяч – это если собрать их со всей страны и оголить все округа...»

Генштаб России ревниво курит в сторонке. Сколько там у нас штатная численность армии сегодня? 1 миллион 13 тысяч. Примерно 600 тысяч из них - те, кто постоянно держит в руках оружие. Чуть больше 300 тысяч - солдаты и сержанты по призыву, которых пошлют в бой лишь в самом крайнем случае (они ведь тоже на боевых должностях - не хлеборезы и не писари).

И никто не будет "оголять военные округа". Они прикрыты ракетными щитами и противоракетными зонтами.

ГЛАВНЫЙ «ВОЕННЫЙ СЕКРЕТ» РОССИИ

Но давайте послушаем еще одного "диванного маршала" из соцсетей: "Посмотрел, какая была численность коалиции США, Англии и их союзников при вторжении в Ирак в 2003 году – 310 тысяч человек. И это, - не считая курдской Пешмерги в десятки тысяч человек. Население Ирака было в 1,5 раза меньше, чем сейчас на Украине – 24 млн. человек (сейчас на Украине проживает около 35-40 млн. - ВБ) настолько же меньше площадь страны. Плюс Украина более урбанизированная, а городские бои это уже другой, более сложный тип операции".

Сравнение крайне некорректное. По характеру боевых задач, по ландшафту, по уровню подготовки армий... Да и кто сказал, что нашим войскам придется "брать города" Украины в лоб? Даже некоторые украинские генералы открыто признают, что граждане целого ряда областей Украины (Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Одесской и других, где особенно сильны пророссийские настроения) будут встречать наших солдат и офицеров, как освободителей. С хлебом-солью и цветами.

Может, именно этого главного «военного секрета» и не понимают западные аналитики? Или понимают и очень его боятся...

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВОЙНЫ

На самом деле это даже неплохо, что такие известные американские военные аналитики как Люттвак рассчитали, что России нужно 500 тысяч штыков, чтоб напасть на Украину. Потому что даже по самым истеричным «разведданным» США, Москва располагает в регионах поблизости от Украины (а это 200-300 км от границы) лишь 125-175 тысячами бойцов. Таким образом этот бывший советник Рейгана невольно доказывает, что никакой атаки или «вторжения» в Украину Россия не планирует.

Ну как можно его планировать с группировкой вдвое меньшей, чем украинские войска?

Товарищи в НАТО и Белом доме — послушайте Люттвака. И перестаньте пугать мир липовым «вторжением» России.

На этом можно было и ставить точку. Но все же давайте разберемся до конца — а зачем тогда Москве держать эти 125 тысяч солдат и офицеров рядом с Украиной?

У меня лично ответ один. Потому что ровно столько же войск — более 120 тысяч - Киев стянул к Донбассу. И может напасть на него в любой момент. Если это случится, тогда, скорее всего, и понадобится российская группировка — прийти на помощь ДНР и ЛНР, в которых живут уже более 700 тысяч граждан РФ. Оставлять их на растерзание украинской армии и нацбатам Россия не станет.

Вот для этого — для экстренной помощи Донбассу — размер группировки российских войск в самый раз.

И это лучший тормоз для Киева, лучшее лекарство от войны. А не подготовка «вторжения».

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