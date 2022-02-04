«Заморозка счета на месяц»: Центробанк нашел способ обезоружить телефонных мошенников

Чтобы усложнить жизнь мошенникам, в ЦБ предлагают создать базу данных, доступ к которой получат все банки. Фото: Shutterstock

Казалось бы, все уже знают, что на фразу «служба безопасности банка» вестись не стоит. Особенно если она звучит по телефону. Тем не менее случаев финансового мошенничества меньше не становится. Только за девять месяцев прошлого года «социальные инженеры» украли со счетов россиян больше 10 млрд рублей. Сумма колоссальная. В Центробанке наконец придумали, как можно с этим бороться. И при этом не зацепить «мирных» клиентов.

БАЗА ПОСОБНИКОВ

В ЦБ планируют создать очередной «черный список». Туда попадут все, кто так или иначе помогал мошенникам обналичить деньги. Сейчас преступники действуют так. По телефону обрабатывают жертву, чтобы она перечислила деньги на карту. Как правило, это счет не самого мошенника, а так называемого дроппера. Это помощники преступников, которые получают деньги, а потом либо снимают их наличными или переправляют дальше (фактически отмывают). Оставляют себе определенный процент. По оценкам ЦБ, в России работают около 500 тысяч таких дропперов.

Чтобы усложнить жизнь мошенникам, в ЦБ предлагают создать базу данных, доступ к которой получат все банки. Туда попадут те, кто так или иначе засветился в этом темном бизнесе. Выясняется это довольно просто. Потерпевшие заявляют в полиции, куда именно они переводили деньги. С помощью этой информации можно вычислить владельца счета или карты. И тогда он автоматом попадет в «черный список». Когда он заработает, подозрительные переводы (особенно на крупные суммы) в пользу этих людей будут не только проверяться, но и... блокироваться.

- Предполагается, что если информация о счете есть в нашей базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, то банк сможет ограничивать дистанционный доступ к нему, - заявил на «Инфофоруме-2022» Вадим Уваров, директор департамента информационной безопасности ЦБ.

ЗАМОРОЗКА ИЛИ БЛОКИРОВКА

Это важное изменение. Сейчас у банков почти нет на подобную профилактику полномочий. Зачастую возникает следующая ситуация. Клиент приходит в банк, чтобы снять деньги со счета или даже взять кредит, чтобы потом переправить мошенникам. При этом продолжает говорить с кем-то по телефону. Явный признак манипулирования со стороны. Менеджер банка видит, что совершается мошенничество, но не может отказать клиенту в проведении операции.

Более того, когда человек поймет, что совершил ошибку и поддался уговорам, вернуть деньги уже невозможно. Операция по переводу средств происходит за считанные минуты. Именно поэтому банки возвращают потерпевшим «копейки» - всего 7% от потерянных сбережений. А блокировать счета банки могут только по решению суда.

Одно из предложений экспертов - замораживать деньги на подозрительных счетах на 24 часа. За это время жертва может отменить операцию и вернуть себе похищенное. Другое предложение - блокировать счет потенциального мошенника или пособника на 25 - 30 дней. Чтобы восстановить доступ, ему нужно будет прийти в офис банка с паспортом и доказательствами, что деньги он получил законным путем.

- Мы считаем, что предложенные нами меры будут результативными для противодействия мошенническим переводам денежных средств, - пояснил Уваров.

НЕ ЗАМОРОЗИЛ - ВЕРНИ ВСЕ ПОТЕРИ

Сейчас возврат денег - это, по сути, добрая воля банка. В большинстве случаев жертвы сами переводят средства на счета мошенников. Вводят пин-код от карты или смс-подтверждение, пришедшее на телефон. В этом случае доказать, что это были не вы, практически невозможно. После того как реестр подозрительных клиентов (потенциальных дропперов) заработает и доступ к нему получат все банки, ответственность появится и у них.

- Мы предложили изменить механизм возврата похищенных средств. Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, мы предложили вариант возврата клиенту всей похищенной суммы, - пояснил Уваров.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А не пострадают ли «мирные» клиенты?

Не пострадают. По крайней мере, риски этого стремятся к нулю. Для этого нужно попасть в «черный список» ЦБ. А он будет формироваться только из тех людей, на чьи счета и карты перечисляли деньги доказанные жертвы телефонных мошенников (то есть, те, кто обратился в полицию). Обычная активность, когда вы получаете переводы от друзей, знакомых или даже коллег, в число сомнительных операций не попадают.

СОВЕТ «КП»

Как не стать жертвой телефонных мошенников

Напомним, сейчас мошенники используют несколько ходовых легенд. Представляются сотрудниками службы безопасности банка, представителями ЦБ, а также следователями из ОБЭП и даже ФСБ. То они заметили якобы «подозрительную операцию» или попытку оформления кредита, то ведут расследование преступления и просят помочь в поимке бандитов, то откровенно запугивают жертву тем, что заведут дело о пособничестве финансовым мошенникам.

При этом некоторые банды используют сервис подмены номера. То есть, вам может поступить звонок с реального номера кредитной организации. Чтобы не попасться на уловки мошенников, при любом подозрении лучше сбросить звонок и самостоятельно позвонить в банк (по номеру, который указан на карте или официальном сайте).

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