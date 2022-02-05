«Развелась, а привычка осталась»: Кристина Асмус подколола Гарика Харламова

Кристина Асмус пошутила над бывшим мужем Гариком Харламовым. Фото: Инстаграм.

Поклонникам Гарика Харламова хорошо известна давняя «любовь» резидента «Comedy Club» к шоу Первого канала «Давай поженимся!». Юморист не упускает случая потроллить ведущую программы Ларису Гузееву. Недавно Гарик даже объявил, что собирается запустить собственное шоу «Давай разведемся!» и взять ради него псевдоним Гузей Ларисов. Война шоумена и телеведущей длится несколько лет , но иногда Харламов искренне восхищается своей визави. Например, когда поклонники спросили Ларису Гузееву, что ее связывает с Гариком, она ответила: «Лишний вес». В ответ юморист написал в Инстаграме: «Браво, Лариса!».

Разумеется, за взаимной пикировкой Харламова и Гузеевой внимательно следила его бывшая жена Кристина Асмус. О чем Кристина напомнила поклонникам в Инстаграме. В сторис актриса показала, чем занимается в перерыве между съемками. Оказалось, она смотрит шоу «Давай поженимся!».

Актриса показала, чем занимается в перерыве между съемками. Фото: Инстаграм.

Кристина сейчас снимается в сериале «Марта». В обеденный перерыв актриса решила включить телевизор в своем гримерном вагончике.

- Я только что хорошо пообедала, решила посмотреть телевизор а там… вот! – показала Асмус на мелькающую на телеэкране Ларису Гузееву. Видео блондинка сопроводила подписью: «Развелась, а привычка осталась».

В последнее время Кристина все чаще публично вспоминает бывшего мужа – и все это на фоне слухов о том, что Гарик расстался со своей пассией, актрисой Катериной Ковальчук. Харламов и его голубоглазая партнерша давно не появлялись вместе на публике. Более того, на недавней премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук позировала в объятиях совсем другого мужчины - актера Павла Рассомахина. А когда Гарик в январе серьезно заболел и угодил в больницу с температурой почти под 40, Катерина в одиночестве улетела в отпуск на Кубу.

Оказалось, Кристина смотрит шоу «Давай поженимся!». Фото: Инстаграм.

А вот бывшая жена Гарика Кристина в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. В Инстаграме актриса как-то призналась, что у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период Кристину очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина, завершив свой пост смайликом в форме сердца.