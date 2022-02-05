Бузову пристыдили за вывалившуюся из купальника грудь и пиццу между ногами

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова сейчас снимается в телепроекте «Звезды в Африке». Основной одеждой поющей телеведущей на несколько недель стали купальники, так что Инстаграм Ольги пестрит снимками в бикини. Далеко не все из них ее подписчики считают удачными. Особенно фолловеров возмутил недавний снимок, которым Бузова поделилась в ленте.

Ольга решила перекусить и сфотографировалась за этим занятием. Она опубликовала фото в оранжевом бикини, разместившись на лежаке с тарелкой пиццы между ног. То ли намеренно, то ли случайно Оля выбрала лифчик гораздо меньшего размера, чем нужно. Маленькие кусочки ткани едва прикрывают ее грудь, и это при том, что у Бузовой первый размер бюста.

- А что у вас сегодня было на обед? – кокетливо спросила Ольга, желая возбудить интерес подписчиков. Однако те сочли фото неаппетитным, о чем прямо заявили телеведущей. В комментариях пользователи пристыдили Ольгу за слишком пошлый, по их мнению, снимок. «Чей-то ребенок остался без купальника», «Все, я пиццу больше не ем», «Что-то с грудью, не вмещается!», «Волочкова на минималках», «Как будто не ртом собралась есть», «Ну зачем так с едой», «Купи лифчик побольше», - написали они.

Ольга сфотографировалась за обедом. Фото: Инстаграм.

Новый сезон шоу «Звезды в Африке» Ольга снова ведет в паре с Михаилом Галустяном. Участники реалити поселились в лагере среди джунглей ЮАР. Уже известно, что в новом сезоне снимаются Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Звездам предстоит пройти немало испытаний – как физических, так и моральных. Если участник шоу понимает, что больше не в силах терпеть все происходящее, он может крикнуть: «Я звезда! Заберите меня отсюда!». И тогда он немедленно покидает шоу. В финале победитель получит пять миллионов рублей, которые будут перечислены на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Новогодние каникулы Ольга Бузова провела во Франции, на горнолыжном курорте Куршевель. Между Куршевелем и Кейптауном Ольга успела слетать в Сочи, где она отметила день рождения. 36-летие Бузова отпраздновала на курорте Красная Поляна. С собой в путешествие звезда взяла подруг и членов своей команды. Певица закатила роскошный праздник, который, по самым приблизительным подсчетам, обошелся ей в 15 миллионов рублей. Бузова и ее гости прилетели в Сочи на частном самолете, а за ужином ее гости ели черную икру ложками. Компания друзей Ольги три дня жила в дорогом отеле, развлекалась в лучших ресторанах и нежилась в спа.